На защите Родины и земляков

Во время массовых беспорядков, выполняя свой служебный долг, сотрудники полиции и военнослужащие получили ранения.

5 января на центральной площади Усть-Каменогорска начались протесты. Сотрудники полиции принципиально не применяли силу и оружие к протестующим. Однако спустя время стало очевидно, что это не мирный митинг с чётко сформулированными требованиями. Митингующие игнорировали предложения представителей власти и сотрудников правоохранительных органов создать инициативную группу и сесть за стол переговоров. Провокаторы, находившиеся среди митингующих, подстрекали к противоправным действиям против представителей власти и силовых структур, к захвату областного акимата, крушению и поджогу автотранспорта. Преступники набросились на полицейских, которые оборонялись и сдерживали натиск толпы. В силовиков летели камни и куски арматуры. Чтобы остановить беспорядки и защитить мирных граждан, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Однако к вечеру на площади собралось ещё больше людей. По данным Департамента полиции ВКО, в целом в беспорядках в областном центре приняло участие около двух тысяч человек. Они подожгли пункт полиции, забрасывали камнями солдат.

В результате столкновений получили ранения несколько военнослужащих, были пострадавшие среди полицейских. Младший сержант второго взвода контролёров второй стрелковой роты военной части Усть-Каменогорска получил химический ожог дыхательных путей, а один из сотрудников полиции был ранен осколками гранаты, когда героически закрыл собой мирных жителей. Сейчас пострадавшие проходят лечение.

Аким ВКО Даниал Ахметов посетил военнослужащих, получивших ранения. Глава региона отметил героизм, мужество и верность своей Родине, которые они проявили с честью и достоинством защищая мирных граждан от разъярённой толпы, и от тех, кто пытался подорвать мир и согласие в нашей стране и в регионе в частности.

По словам сотрудника полиции, все выполняли свой священный долг – защищать Родину и граждан суверенного Казахстана.

– После того, как митингующие прорвались через ограждения возле областного акимата, я начал их останавливать. Они кинули светошумовую гранату. Защищая мирных граждан, я загородил снаряд своим телом, – рассказал полицейский.

Глава региона пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарил их за отличную службу.

Дарья Антон