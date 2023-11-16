В чём преимущества мирного атома?

В Восточном Казахстане прошли публичные обсуждения вопросов развития атомной отрасли в республике.

Напомним, Глава государства в Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» инициировал проведение общенационального референдума по решению о строительстве в Казахстане атомной электростанции с проведением предварительных публичных обсуждений.

В Восточном Казахстане в них приняли участие члены Общественного совета, областного филиала Гражданского Альянса Казахстана, неправительственных организаций и активные жители региона.

В качестве экспертов на мероприятии выступили представители Министерства энергетики, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Национального ядерного центра и Института ядерной физики. Они рассказали о преимуществах атомной энергетики, её предпосылках развития в Казахстане, технических аспектах строительства АЭС, а также об экологической безопасности.

Нужно что-то помощнее

По информации представителей Министерства энергетики РК, необходимость строительства АЭС в Казахстане как устойчивого источника электрической энергии обусловлена тем, что к 2035 году дополнительная потребность экономики и населения страны составит более 18 ГВт новой генерации.

Действующие энергоисточники не покрывают текущие пиковые и прогнозные нагрузки. Ожидаемое потребление к 2035 году составит 152,4 млрд кВт*ч, тогда как действующие энергоисточники, по разным причинам, генерируют менее 135 млрд кВт*ч.

– Весь мир стремится развивать атомную энергетику. Она имеет множество преимуществ перед угольной. Потребность развития атомной генерации увеличивается. Износ большинства энергообъектов составляет 70%. При этом каждый год потребление электроэнергии растёт на 3%, – сообщила заместитель директора Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан Гульмира Мурсалова.

Сейчас в мире функционируют 412 атомных реакторов, 93 из них в США, во Франции – 56. Порядка 70% своей электроэнергии Франция вырабатывает на атомной электрической станции. Строятся ещё 58 реакторов в разных государствах. Почему же в тех странах отдали предпочтение этому виду выработки энергии?

Безопасность превыше всего

Эксперты атомной отрасли подчёркивают, что современные атомные реакторы имеют усиленную систему безопасности. Так, реакторы третьего поколения являются наиболее совершенными. Они были спроектированы с учётом всех инцидентов, произошедших в реакторах предыдущего поколения.

– У АЭС есть значительные преимущества – большая энергоёмкость, повторное использование топлива, потому что при сжигании органического топлива остаётся много золы и шлака. Также экологические особенности, снижение парниковых газов, а ещё – рост экономики, – пояснил декан школы архитектуры, строительства и энергетики ВКТУ им. Д. Серикбаева Айбек Акаев. – Случались, конечно, аварии. Но надо учитывать, что использовались реакторы старых технологий, графитовые, которые строились в 1960–1970 годах. При строительстве современных реакторов, которые сейчас предлагаются, учтён весь этот опыт, предусмотрено множество систем защиты и безопасности.

По словам экспертов, эти реакторы имеют как пассивные, так и активные системы безопасности. В частности, реактор расположен внутри защитной оболочки (контаймента) из стали и бетона. Контаймент устойчив к 8-балльным землетрясениям, наводнениям и даже выдерживает силу удара 400-тонного самолёта, летящего со скоростью 720 км/ч. При возникновении аварийной ситуации все последствия ограничиваются этой защитной оболочкой.

– Что касается безопасности атомной электростанции, то её зона планирования защитных мероприятий не превышает трёх км. Вероятность серьёзной аварии составляет один случай в 10 миллионов лет. Современные реакторы имеют глубоко эшелонированную защиту. Первый барьер для выхода радионуклидов, образующихся во время реакции ядерного деления, это само ядерное топливо, – комментирует заместитель директора Института атомной энергии Национального ядерного центра РК Ерболат Коянбаев. – Второй барьер – это герметическая металлическая оболочка, в которой находится ядерное топливо. Корпус реактора из стали толщиной 20 см является третьим барьером, который снижает вероятность выброса радионуклидов. Четвёртый барьер – это контаймент.

Как это будет?

– За атомной энергетикой будущее. Рано или поздно в Казахстан это тоже придёт, – считает Ерболат Коянбаев. – Если по результатам референдума народ поддержит строительство атомной станции, начнутся проектные работы. Они продлятся пять лет. Будут рассматриваться экологические аспекты и сметная стоимость, а также определяться себестоимость электроэнергии, тариф. Результаты проектирования вынесут на обсуждение с населением в рамках Закона об использовании атомной энергии. Далее строительство займёт ещё пять лет.

На сегодняшний день рассматриваются четыре страны, которые готовы построить реактор в Казахстане. Это Корея, Китай, Россия и Франция. Все проекты предусматривают предоставление технологий и разрешений для свободы реализации топлива у нас в стране.

К слову, на Ульбинском металлургическом заводе изготавливают топливные таблетки для китайских реакторов. В Поднебесную уже отправлено несколько партий усть-каменогорского урана.

В ходе обсуждения эксперты ответили на вопросы местных жителей по обеспечению безопасности АЭС, подготовке технических кадров и технологиям строительства атомной станции.