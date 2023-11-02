Здравствуйте, мы – к вам!

Что может быть лучше поездки к тем, кто думает и мыслит на одной волне с тобой? С кем есть о чём поговорить и наметить планы на будущее.

Местные травники Ольга Бобрышева и Аким Ильичёв совершили несколько поездок по региону в поисках людей, увлечённых развитием индустрии алтайского разнотравья. Осуществить это им помог формат обменных визитов в рамках работы Гражданского ресурсного центра ВКО.

Зачем ходить за пасечником?

На страницах газеты мы уже рассказывали, что ребята создают уникальные фитопродукты, используя дикие лекарственные травы, произрастающие в Шемонаихинском, Уланском, Глубоковском, Катон-Карагайском районах и районе Алтай.

Алтайское разнотравье – это сфера интересов пчеловодов, травников, знахарей. Вот с ними-то и было решено наладить партнёрские отношения, познакомиться поближе и узнать, чем же будут интересны друг другу производители фитопродуктов, пчеловоды и ботаники?

– Мы совершили несколько визитов – в Алтайский ботанический сад в Риддере, в село Зимовьё, где живёт прославленный пчеловод Василий Гапешин, и в село Быструха, где успешно трудится семья пчеловодов – Полина и Александр Троеглазовы. Каждый наш визит стал настоящим открытием новых людей, их идей и планов, – делится впечатлениями Ольга Бобрышева.

Так, во время поездки в Алтайский ботанический сад у пытливых фитопроизводителей состоялась памятная встреча с его директором, доктором биологических наук Айдаром Сумбембаевым. Гости поинтересовались опытом заповедника по выращиванию золотого корня, а также работой научной лаборатории.

Во время знакомства с Василием Гапешиным на первый план вышли вопросы подготовки кадров – нового поколения пчеловодов в Восточном Казахстане.

– Больше 40 лет Василий Фёдорович занимается пчёлами. В его уникальной библиотеке есть книги по пчеловодству, которые давно стали библиографической редкостью, не говоря уже о новинках. Наши вопросы по стажировкам и обучению он пообещал рассмотреть, когда начнётся «выставка» и ульи нужно будет выносить с зимовки. Опытный пчеловод знает, что прежде чем «ходить за пчелой», хорошо бы походить пару сезонов за пасечником, задавая вопросы и наблюдая за его работой, – поясняет Ольга Бобрышева.

С Полиной и Александром Троеглазовыми они обсудили возможности изготовления новых фитопродуктов на основе мёда и лекарственных трав. Что это будет – пока неизвестно даже самим авторам. Но то, что это произведёт фурор, сомневаться не приходится.

Кроме того, будущие партнёры обсудили возможность привлечения сельской молодёжи к летнему сбору лекарственных трав и организации базы хранения собранного урожая до момента его переработки.

Противоположности притягиваются

Но не только Ольга Бобрышева и Аким Ильичёв воспользовались возможностями формата обменных визитов, предложенного Гражданским ресурсным центром ВКО, действующим на базе Социального корпоративного фонда «ЗУБР» по заказу ГУ «Управления общественного развития ВКО».

Предложения и эссе прислали десятки инициативных групп, общественных организаций и даже гражданских активистов, которые бы хотели осуществить свои планы по расширению партнёрской сети. Было немало заявок из других регионов Казахстана, но проект ограничивался территорией ВКО, поэтому организаторы выбрали самые интересные из них.

Так, например, гражданский активист, известный в Усть-Каменогорске блогер Антон Бузик совершил обменный визит в Семей, познакомившись с членами клуба немецкой молодёжи «Glück».

– Казалось бы, у ребят совершенно разные цели и задачи. Один позиционирует себя урбанистом, а молодёжь клуба «Glück» развивает родную культуру, сохраняет обычаи и традиции. Но они сумели найти точки соприкосновения, – рассказывает координатор Гражданского ресурсного центра ВКО Жадыра Анкобаева.

По её словам, молодые семейчане с большим интересом прослушали курс развития личностного бренда, принципов создания собственного продукта для социальных сетей. А вот Антон почерпнул новые знания о немецкой культуре, узнал о том, чем сегодня интересуется молодёжь Семея.

Визит по обмену

В Семей, в рамках обменного визита, отправилась и Жанар Кабидоллакызы. Она встретилась с представителями нескольких неправительственных организаций области Абай. Общественники двух соседних областей нашли о чём поговорить и наметили совместные планы на будущее.

Руководитель Дома дружбы района Алтай Елена Филимонова захотела познакомиться с коллегами из Шемонаихинского района, о чём и написала в своём эссе, подавая заявку на участие в формате обменных визитов. В итоге она не только познакомилась с работой коллег из Шемонаихи, но и обрела полезные связи.

А вот руководитель общественной организации «Твои – мои – наши» Светлана Чупина, специализирующаяся в Риддере на работе с детьми с инвалидностью и их семьями, предпочла свой обменный визит посвятить знакомству с одной из ведущих НПО в этом направлении, уже много лет работающей в Усть-Каменогорске.

Коллеги с готовностью поделились опытом, рассказали о своей психологической службе, о том, как построить отношения с семьями, где воспитывают детей с инвалидностью, как при минимальных расходах реализовать максимально эффективную работу по реабилитации детей.

– Идея формата обменных визитов и состояла в том, чтобы дать возможность людям с высокой гражданской позицией из разных районов и городов области познакомиться и понять, чем они могут быть друг другу интересны и полезны. Возможно, наладить партнёрские отношения. Это новый импульс для дальнейшего развития любого НПО, тем более, если это только начинающие общественные организации или инициативные группы. Дальше, в партнёрстве с единомышленниками, они смогут осуществлять более крупные проекты и ставить перед собой более амбициозные цели, – считает Жадыра Анкобаева.

Рады вам помочь

Впрочем, формат обменных визитов – это лишь небольшая часть работы трёхлетнего проекта по развитию гражданских инициатив на территории Восточно-Казахстанской области, который осуществляется по государственному социальному заказу ГУ «Управления общественного развития ВКО» Гражданский ресурсный центр области.

Стартовав в 2021 году, в декабре он будет уже завершать свою деятельность. За это время в ВКО, куда прежде входила территория нынешней области Абай, прошёл целый цикл обучающих семинаров, тренингов, встреч и консультаций по развитию гражданского сектора в самых отдалённых городах и районах.

Специалисты ресурсного центра помогали инициативным группам и гражданским активистам создать собственную неправительственную организацию, правильно оформив все необходимые юридические документы.

– Мы помогаем им осуществить задуманное, для чего необходимо грамотно заполнить заявку на конкурс грантов или государственного заказа. У районных и городских НПО много интересных идей, но не хватает знаний. Восполнить этот пробел помогает Гражданский ресурсный центр области, – отметила Жадыра Анкобаева.

Для пополнения знаний специалисты ресурсного центра издают методическую литературу, помогают с оформлением проектов, рассказывают о видах отчётности, которую обязаны вести все НПО. Как отмечают эксперты, новички нуждаются в методической помощи для успешного осуществления задуманных планов. Помогая им, ресурсный центр ВКО поднимает на новый уровень гражданские инициативы области.

Екатерина Гуляева