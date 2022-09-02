Углём запаслись!

Восточно-Казахстанская область и область Алтай находятся в числе лидеров в республике по заготовке угля для населения и коммунально-бытового сектора. Их опыт построения работы по бесперебойной поставке угля для всех категорий потребителей предложили заимствовать в остальных регионах Казахстана.

О подготовке Восточно-Казахстанской области к новому отопительному сезону 2022-2023 сообщил в Службе центральных коммуникаций руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Нурлан Рамазанов.

Осень врасплох не застанет

Он отметил, на текущий момент население Восточно-Казахстанской области обеспечено углём на 77%. То есть, из 367,2 тыс. тонн, необходимых для обеспечения населения каменным углём, заготовлено 360 тыс. тонн. И это отличный показатель по республике. Не отстают от графика и теплоисточники области. Всего заготовлено 314,8 тыс. тонн угля. По словам Нурлана Рамазанова, этого количества достаточно для 20-дневного эксплуатационного запаса на всех ТЭЦ и котельных ВКО.

По Усть-Каменогорску общая потребность в твёрдом топливе за год составляет 220 тыс. тонн. На сегодняшний день два имеющихся в областном центре железнодорожных тупика отгрузили и реализовали населению 91,8 тыс. тонн угля, то есть 56%.

– Акимат области совместно с разрезом «Каражыра» и КТЖ разработали и утвердили график поставки угля до конца года. И все эти месяцы он практически полностью соблюдается, хотя в августе несколько дней случались незначительные перебои. Сейчас ситуация нормализовалась. Ажиотажа нет, но спрос на уголь среди населения имеется. Это результаты развёрнутой разъяснительной работы среди восточноказахстанцев, – отметил Нурлан Рамазанов.

По данным, предоставленным председателем Комитета индустриального развития МИИР РК Ильясом Оспановым, ещё в начале текущего года ведомство совместно с акиматами областей и городов республиканского значения разработали план потребления угля на 2022-2023 год. Так, годовой объём потребления коммунально-бытового угля по ВКО составляет 563,7 тыс. тонн, из которых 39,5 – это уголь для коммунальных нужд бюджетных и социальных предприятий и организаций и 524,2 тыс. тонн – для населения. Всего по Республике Казахстан объём потребности коммунально-бытового угля составляет 9,6 млн тонн.

Что касается помесячной отгрузки угля с разреза «Каражыра» в обе области – ВКО и область Абай, их графики почти идентичны по объёмам.

Так, в ВКО в мае было отгружено 6,1 тыс. тонн коммунально-бытового угля, в июне – 19,5 тыс. тонн, в июле – 32,2 тыс. тонн, в августе – 108,1 тыс. тонн, в сентябре план на отгрузку составил 109,3 тыс. тонн, в октябре – 82,74 тыс. тонн, в ноябре – 71,67 тыс. тонн и декабре – 42,9 тыс. тонн. В первые четыре месяца 2023 года объёмы поставки угля в ВКО составят от 20 до 25 тыс. тонн ежемесячно. Напомним, что общая потребность угля в ВКО в год составляет 1,249 млн тонн.

Похожая ситуация и в области Абай. В мае текущего года было отгружено 5,6 тыс. тонн, в июне – 18,7 тыс. тонн, в июле – 31,56 тыс. тонн, в августе – 106,1 тыс. тонн, в сентябре запланирована отгрузка 107,2 тыс. тонн, в октябре – 81,26 тыс. тонн, в ноябре – 70,33 тыс. тонн и декабре – 42,02 тыс. тонн угля. И, начиная с января по апрель 2023 года, объёмы отгрузки угля в область Абай будут в пределах 20-23 тыс. тонн в месяц.

А как в других регионах?

По словам Ильяса Оспанова, в целом по республике объёмы отгрузки коммунально-бытового угля выросли на 10%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,5 млн тонн (для сравнения – 4,1 млн тонн – за 7 месяцев 2021 года). При этом есть целый ряд регионов, где поставки угля существенно отстают от утверждённого графика, составленного в рамках Дорожной карты, разработанной в начале 2022 года Комитетом индустриального развития МИИР РК совместно с областными акиматами, разрезами и КТЖ.

– На основе данных акиматов министерством сформирован План потребности угля для бюджетных организаций и населения на период 2022-2023 год в разрезе областей и городов республиканского значения. Согласно этого плана, объём потребления составляет порядка 9,6 млн тонн, из них на коммунально-бытовой сектор приходится 2,6 млн тонн, и на население – 7 млн тонн. План разбит помесячно, его для работы мы также направили угледобывающим предприятиям и АО «КТЖ». Акиматам этот план нужно исполнять, иначе мы рискуем не обеспечивать требуемыми объёмами население и коммунально-бытовой сектор, – отметил Ильяс Оспанов.

По его словам, на сегодняшний день низкие показатели выполнения плана потребности по отношению к годовому плану наблюдаются в Жамбылской (12,7%), Алматинской (17%), Кызылординской (20,7%), Карагандинской (21,5%), Жетысуской (25,7%), Павлодарской (32,9%), СКО (33%), Акмолинской (33,2%) областях и в городах Нур-Султан (5,4%) и Алматы (11%). С ними министерство работает в усиленном режиме.

Кроме того, чтобы не допустить неоправданный ажиотаж и нехватку угля для населения в пиковый период спроса, МИИР РК был разработан приказ, запрещающий вывоз угля автотранспортом за пределы страны. При этом экспорт угля железнодорожным транспортом осуществляется беспрепятственно. По словам Ильяса Оспанова, особенный ажиотаж с вывозом угля на грузовом транспорте наблюдается на юге Казахстана, где уже сейчас за день на один тупик приезжают до 50 автомобилей, готовых вывезти казахстанский уголь за пределы страны. По данным таможенных постов Жамбылской области, в прошлом году из Казахстана было вывезено 123 тыс. тонн коммунально-бытового угля, объём, соизмеримый с потреблением угля небольшого города или целого района.

Чтобы избежать ажиотажа и грамотно распределить пиковую потребность, председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов посоветовал казахстанцам запасаться углем пораньше. Своим опытом работы в этом направлении, накопленным за последние пять лет, поделился с коллегами директор по маркетингу АО «Каражыра» Асет Сыдыков. По его словам, на севере и востоке страны годовое потребление угля одной семьёй составляет от 5 до 12 тонн, в южных регионах – около 2-3 тонн.

Однако если учесть, что юг Казахстана густонаселён, то нормы потребления топлива примерно везде одинаковы. Это значит, и объёмы поставок угля тоже надо формировать по определённой схеме. В первую очередь, необходимо выстроить работу всех участников цепочки, начиная от местных исполнительных органов до конечного потребителя. И обязательно учитывать сезонность доставки угля и его скоротечность в хранении, поскольку этот вид топлива имеет свойство со временем окисливаться.

– Как работник угольного разреза скажу, что уголь, добытый летом, выше по качественным показателям. Его извлекли при дневном свете, когда земля была сухой, а температура – плюсовой. Значит, отбор породы в угле будет более тщательный, уголь не парит и лучше хранится, – сообщил Асет Сыдыков.

Пример для подражания

По снижению ажиотажа в пиковый период он привел в пример Восточно-Казахстанскую область и область Абай, где правильно выстроенная работа даёт положительные результаты уже в течение пяти лет.

– Обычно теплоисточники и ТЭЦ встают на текущий ремонт оборудования в мае-июле, а уже потом начинают заготавливать уголь, что ложится дополнительной нагрузкой на поставки коммунально-бытового угля. Сейчас схема ремонтных работ в ВКО и области Абай изменена. С мая по июль энергетические компании заготавливают уголь, а уже потом встают на ремонт. В итоге, и теплоисточники к началу отопительного сезона полностью готовы, и больше внимания уделяется отгрузке коммунально-бытового угля, – пояснил Асет Сыдыков.

Аналогичная схема поставки угля и у бюджетных организаций – уже к 1 сентября обычно объекты соцкультбыта в городах и районах на 90-100% обеспечены углем.

Чтобы помочь на тупиках реализовать уголь населению равномерно, по всем дням недели, а не только в выходные дни, в ВКО и области Абай в этом году было разработано мобильное приложение, благодаря которому можно сделать заказ необходимого объёма угля дистанционно. Его привезут прямо к дому в любое удобное время. Также заявки принимаются через SMS-сообщения посредством мессенджеров и социальных сетей, что по достоинству оценили многие потребители.

– Отлично показала себя и практика работы с крупными предприятиями и организациями региона. Когда мы по единому списку отгружаем коммунальный уголь всем работникам предприятия, которое рассчитывается с разрезом единым платежом, а потом эта сумма высчитывается из заработной платы сотрудников в течение 2-3 месяцев. Все эти меры позволили обеспечить население ВКО и области Абай на 70-80%, снизив риски возникновения ажиотажа в сезон почти до минимума, – отметил Асет Сыдыков.

Представитель штаба по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 года по ВКО и области Абай пригласил коллег чаще принимать участие в различных круглых столах, семинарах и встречах, где они с удовольствием делятся накопленным опытом построения работы по бесперебойной поставке угля для всех категорий потребителей.

Екатерина Гуляева

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