На языке поэзии
В Риддере молодые чтецы состязались в выразительном чтении произведений великого казахского поэта.
В рамках празднования 90-летия казахского поэта-лирика Мукагали Макатаева Центр обучения языкам отдела культуры и развития языков города Риддера провёл онлайн-конкурс художественного чтения под названием «Қазақ поэзиясының Хантәңірі».
Конкурсанты прочитали наизусть произведения Мукагали Макатаева, записали видеоролики и разместили их в Instаgram-мессенджере центра.
Все участники показали высокие результаты. Но призовых мест было всего четыре. Так, Гран-при завоевал Дархан Рымгалиев. Первое место заняла Гаини Болатова, второе место – Асем Сагатова и третье почётное место досталось Аккенже Сулейменовой.
Победителей наградили ценными подарками и памятными дипломами.
Ерик Абитов
Фото акимата Риддера
Риддер