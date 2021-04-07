На языке поэзии

В Риддере молодые чтецы состязались в выразительном чтении произведений великого казахского поэта.

В рамках празднования 90-летия казахского поэта-лирика Мукагали Макатаева Центр обучения языкам отдела культуры и развития языков города Риддера провёл онлайн-конкурс художественного чтения под названием «Қазақ поэзиясының Хантәңірі».

Конкурсанты прочитали наизусть произведения Мукагали Макатаева, записали видеоролики и разместили их в Instаgram-мессенджере центра.

Все участники показали высокие результаты. Но призовых мест было всего четыре. Так, Гран-при завоевал Дархан Рымгалиев. Первое место заняла Гаини Болатова, второе место – Асем Сагатова и третье почётное место досталось Аккенже Сулейменовой.

Победителей наградили ценными подарками и памятными дипломами.

Ерик Абитов

Фото акимата Риддера

Риддер