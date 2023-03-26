На «ты» с искусственным интеллектом

Школьники из Восточного Казахстана совершают открытия в медицине.

В середине марта в автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» прошли ХII Наурызовские встречи «Биомедицина, инженерия и технологии», в которых приняли участие школьники из Восточно-Казахстанской области.

– Наурызовские встречи – знаковая традиция АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», которая консолидирует научные таланты и исследовательское вдохновение учеников с главными традициями весеннего праздника. Это мартовские конкурсы научных проектов, которые проводятся с 2011 года и посвящаются самым актуальным темам среди глобальных приоритетов современной науки, – рассказали в пресс-службе НИШ.

Юные учёные из всех регионов встретились недавно в Астане. Ребята успешно работают над различными проектами по внедрению искусственного интеллекта, робототехники, машинного мышления, больших данных в различные отрасли здравоохранения. Научно-исследовательские работы школьников посвящены 3D-биопринтингу, созданию умных протезов и биоинтерфейсов и другим актуальным приоритетам современной медицины.

Свои проекты представили и ученики сельских общеобразовательных школ. Их поездку в столицу организовал Фонд устойчивого развития образования.

Ученица NIS Усть-Каменогорска Дильназ Масалимова разработала бактерицидные плёнки для профилактики таких заболеваний, как артрит и артроз. Её проект занял второе место. В будущем девушка намерена поступить в Назарбаев Университет и развивать отечественную фармацевтику.

Сырым Жандосулы из Уланского района намерен развивать в родной школе имени Раимжана Марсекова проекты, которые были представлены на Наурызовских встречах.

Как отметили организаторы, с участия в Наурызовских встречах начнётся новый этап востребованного проекта по развитию 17 опорных школ во всех регионах страны.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы НИШ