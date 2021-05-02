На столе и куличи, и баурсаки

«Межнациональные семьи укрепляют единство и согласие внутри Республики Казахстан», – такого мнения придерживается интернациональная чета Азамата и Виктории Кочубаевых из района Алтай.

О переплетении национально-культурных традиций и обычаев герои нашего повествования знают не понаслышке, ведь они в счастливом браке уже пять лет.

Есть у семьи Кочубаевых и ещё одна особенность: Азамат – ровесник независимого Казахстана. Безусловно, в это понятие каждый вкладывает свой смысл, но очевидно одно – он родился в знаковый момент, когда начало строиться сильное суверенное государство, и продолжает вносить вклад в его развитие. Парень работает линейным фельдшером отделения скорой медицинской помощи города Алтая. Виктория отвечает за культурную составляющую в семье – она трудится методистом в культурно-досуговом центре «Горняк».

История любви Азамата и Виктории началась с общения в социальных сетях. Однажды решив встретиться и прогуляться, они не расстаются до сих пор.

– В наших отношениях принадлежность к разным этносам никогда не играла роли, – поделилась Виктория, – в приоритете – чувства.

Думается, что от выбора второй половинки семья Кочубаевых, как модно сейчас говорить, только в плюсе. Ведь есть возможность не только сохранять родные традиции, язык и обычаи, но и познавать культуру других этносов, открывая для себя всё её богатство. Следуя этому принципу, Азамат и Виктория сыграли свадьбу по казахским и русским традициям. Принято в семье печь баурсаки и накрывать богатый дастархан на Наурыз, а также печь куличи на Пасху.

Сохранять и приумножать традиции разных этносов учит молодая семья и сына Альтаира, которому, к слову, родители решили дать фамилию по имени дедушки – Сансызбаев. Разве не это достойный пример преемственности поколений и уважения культуры родного народа. Ведь именно в семье закладываются основы любви к Родине и населяющим её этносам. В основе семьи же лежит любовь и забота.

– Секрет счастливой семейной жизни довольно прост, – отметила Виктория. – Нужно любить, проявлять внимание и заботу друг о друге.

К этим словам можно лишь добавить, что нет ничего ценнее мирного неба над головой, единства и согласия. И пусть у членов интернациональной семьи разные корни, главное – что они живут под единым шаныраком любви и взаимопонимания.

Александра Исаева

Фото из архива семьи Кочубаевых

Район Алтай