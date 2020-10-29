На селе становится светлее 

В селе Герасимовка Уланского района завершена реконструкция системы электроснабжения.

Местные жители раньше жаловались на перебои с электроэнергией и недостаточное напряжение в сети. В последний раз сельскую систему энергоснабжения модернизировали ещё в конце прошлого столетия. За такое длительное время большая часть оборудования износилась и требовала замены. Именно поэтому было принято решение полностью обновить воздушные линии электропередачи.

Как пояснили в отделе архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района, проект реализуется в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости». На модернизацию системы электроснабжения из республиканского бюджета было выделено 250 млн 756 тыс. тенге.

– Строительно-монтажные работы были начаты в июле этого года. В настоящий момент специалистами энергетической компании завершена замена воздушных линий электропередачи в жилые дома и здания Герасимовки. Кроме того, выполнены электромонтажные работы по реконструкции воздушных линий электропередачи на улицах. На сегодняшний день проводятся пусконаладочные работы, – сообщил и. о. руководителя отдела Сабыржан Килыбаев.

Комплекс мер позволит значительно увеличить пропускную способность сетей и повысить качество электроэнергии, подаваемой потребителям. Общая потребляемая мощность системы – более 694 киловатт в час.

Стоит отметить, что в ходе реализации проекта было создано 50 дополнительных рабочих мест, в том числе для 25 человек, состоящих на учёте в центре занятости населения.

Бахыт Сарсембаева

Уланский район