На радость сельчанам

В Новошульбинском сельском округе Бородулихинского района появился ещё один спортивный объект.

В этом сельском округе состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки для игры в мини-футбол. В церемонии открытия приняли участие секретарь районного маслихата Уалихан Майжанов, руководитель районного отдела внутренней политики Медет Жайдарбеков, и.о. акима Новошульбинского сельского округа Асель Мусаханова, глава КХ «Алекс» Александр Подкорытов, председатель Совета ветеранов Людмила Цвенгер.

Честь перерезать ленту предоставили Уалихану Майжанову и Александру Подкорытову.

Они отметили, что площадка станет любимым местом проведения соревнований не только для школьников, но и для представителей старшего поколения, которые не равнодушны к спорту и здоровому образу жизни.

– Хочется, чтобы наша молодёжь видела и понимала, что мы заботимся о них и стараемся оказывать максимально полную поддержку, – подчеркнул секретарь районного маслихата.

В день открытия спортивного объекта на новом поле провели мини-футбольный турнир среди молодёжных команд сельского округа.

Медет Жайдарбеков поздравил всех с открытием мини-футбольной площадки и вручил участникам праздничного первенства комплект футбольных мячей.

Также глава КХ «Алекс» и председатель Совета ветеранов отметили, что возведение подобных сооружений способствует укреплению здоровья и развитию массового спорта и физической культуры, особенно для молодого поколения.

И.о. акима Новошульбинского сельского округа вручила благодарственное письмо местному атлету Ринату Айтхожину за активное участие в спортивной жизни сельского округа.

– При содействии руководства области у нас появилась отличная футбольная площадка, – подчеркнула Асель Мусаханова. – Уверена, что такие спортивные объекты очень нужны, особенно на селе. Хочу выразить благодарность подрядной организации, которая за рекордно короткий срок завершила все работы.

Ерик Абитов, по заказу ОВП Бородулихинского района

Фото Ануара Тюлюбаева

Бородулихинский район