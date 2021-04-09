На радость прихожанам

В селе Караул Абайского района открылась мечеть «Құнанбай қажы».

Открытие и ввод в эксплуатацию этого религиозного объекта для местных жителей стали одним из знаковых мероприятий в рамках празднования 30-летия Независимости РК.

Идея строительства новой мечети принадлежит акиму Абайского района Жаркынбеку Байсабырову. Инициативу поддержал предприниматель Думан Зекенов, оказав со своей стороны материальное содействие. В результате в административном центре района была возведена четырёхминаретная мечеть «Құнанбай қажы».

Отметим, при создании ограждений и благоустройстве территории помощь оказал областной благотворительный фонд «Парыз». Активное участие в организации работы принял секретарь районного маслихата Ерлан Лдибаев.

В торжественном открытии участвовали председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, Жаркынбек Байсабыров и аксакалы.

– Мы всегда почитаем великого мыслителя Абая. Знаем, что он обладал глубоким умом, рассудительностью и красноречием. Абай всегда боролся за справедливость. Но нельзя забывать, что залогом успеха Абая было отцовское воспитание. Абаеведы часто утверждают это, – сказал Наурызбай кажы Таганулы. – Будучи волостным, Кунанбай занимался не только государственной службой, но и воспитанием. Он построил школу в «Ескі там», затем медресе и мечеть в Каркаралы.

От имени Духовного управления мусульман Казахстана Верховный муфтий вручил главному имаму мечети «Құнанбай қажы» Болату Самырбаеву священный Коран и наградил благодарственными письмами всех причастных к возведению мечети.

Жаркынбек Байсабыров поблагодарил спонсоров от имени всех жителей района. Также с этим знаменательным событием присутствующих поздравили потомок Кунанбая, почётный гражданин Абайского района Манатай Балтакайулы и глава семьи Зекеновых Амантай Зекенулы.

Своим творчеством публику порадовал акын, член Союза писателей Казахстана, лауреат премии Фонда имени Жамбыла Толеген Жангалиев.

Стоит отметить, здание старой мечети тоже пустовать не будет. Его отремонтировали, теперь в нём находится катымхана на 500 мест, построенная потомками Бокенши бабы.

Помимо этого, в Абайском районе произошло ещё одно радостное событие – открытие в селе Кундызды мечети «Байтөлек қажы». Мечеть на 110 человек возвели примерно за два месяца. Раньше здесь находился старинный молельный дом.

Активно занимался строительством этого объекта известный палуан, уроженец села Кундызды Айбек Нугымаров. По его словам, каждый житель села внёс свой вклад в возведение новой мечети. К слову, архитектор здания тоже родился в этих местах.

Напомним, при поддержке именитого спортсмена в 2018 году здесь был открыт спортивный комплекс и возведён памятник казахскому батыру и военачальнику Актамберды жырау.

Специально приглашённый на церемонию открытия Верховный муфтий вручил имаму мечети священный Коран и сувениры, а также благодарственные письма жителям села Кундызды.

Гульжан Естаева, по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото ОВП Абайского района

Абайский район