На прививку – с позитивом

Жители Риддера получают прививки от коронавируса в 12 здравпунктах.

По информации главного врача КГП на ПХВ «Риддерская городская больница» Гульнары Китаппаевой, в 2021 году численность прикреплённого населения составляет 60041 человек. Из них: 11286 детей до 14 лет, 1733 подростка, 47022 взрослых, в том числе – 14387 женщин фертильного возраста и 13220 пенсионеров. Население города обслуживают 35 врачебных участков.

В поликлинике работают восемь мобильных бригад по обслуживанию больных коронавирусной инфекцией и четыре бригады – в резерве.

– За 2020 год КГП на ПХВ «Риддерская городская больница» УЗ ВКО акимата получено оборудование на сумму 541,7 млн тенге, – сообщила Гульнара Китаппаева. – Проведён капитальный ремонт на сумму 409,963 млн тенге корпуса № 3 для перевода в него инфекционного отделения.

Для оснащения инфекционного стационара ОФ «Восточно-Казахстанский областной благотворительный фонд «Парыз» приобретено 226 единиц медицинской техники. Получена и установлена кислородная станция на 73 точки подключения, передвижной медицинский комплекс, закупленный за счёт средств резерва Правительства РК.

Также, по данным главврача, получено пять автомобилей скорой медицинской помощи. Из них три автомобиля предназначены для станции скорой медицинской помощи, два автомобиля – больнице для оснащения бригад неотложной медицинской помощи, обслуживающих вызовы четвёртой категории.

В городе действуют 12 прививочных пунктов (шесть из них находятся в здравпунктах ТОО «Казцинк»), кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Медработники, задействованные в вакцинации от COVID-19, прошли обучение и получили допуски. Для удобства работники ТОО «Казцинк» прививаются в своих здравпунктах.

По состоянию на 21 апреля, согласно поступившему количеству вакцин, первым компонентом привито 1355 человек. Вторым компонентом – 95 человек. Вакцинация продолжается.

Как утверждают медики, собираясь на эту процедуру, никаких особых правил придерживаться не нужно. Например, некоторые считают, что лучше не есть с утра. Врач отмечает, что человек может соблюдать свой привычный распорядок – позавтракать, сделать зарядку и прийти в поликлинику в позитивном настроении.

Ерик Абитов, по заказу ОВП г. Риддера

Фото из открытых источников