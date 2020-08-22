На повестке педсовета

Форматы обучения в новом учебном году, соблюдение санитарных требований, работа дежурных 1–4 классов. Эти и другие аспекты дистанционного обучения обсудили в Усть-Каменогорске.

Общереспубликанский педагогический совет прошёл во всех школах страны в режиме онлайн. В областном центре также состоялся разговор в каждом педагогическом коллективе. Корреспондент «Рудного Алтая» побывал в школе-лицее № 11 Усть-Каменогорска.

– Мы говорили об алгоритме разработки дистанционного урока, соблюдении сетевого этикета, – отметила директор учреждения Елена Титова. – Для меня – педагога с большим стажем работы, я преподаю физику в старших классах, тоже было много важного и нового. К примеру по особенностям оценки успеваемости обучающихся в новом учебном году. Считаю, что умение мотивировать ребенка к самостоятельной работе и обучению сейчас выходит на первый план. И в этом отношении ежедневные оценки, которые будет получать школьник, будут дисциплинировать его и вдохновлять самосовершенствоваться. Контингент учащихся нашей школы составляет 1006 учеников, для сравнения, в прошлом году было 972 ребенка, из них 500 – ученики 1–4 классов. При этом 269 родителей написали заявления о согласии, чтобы их дети посещали занятия в начальной школе с учётом всех санитарных требований. Так называемые дежурные классы будут сформированы по 12 человек, длительность уроков составит не более трёх часов. Обязателен масочный режим и соблюдение других ограничительных мер.

По словам Елены Титовой, в таком формате школьники будут учиться как минимум первую четверть. Особых возражений или критики от родителей не поступало, наоборот, они с пониманием отнеслись к новым условиям.

– Главное – здоровье детей, поэтому все эти новшества напрямую связаны с санитарно-эпидемиологическими мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, – добавила директор. – При улучшении ситуации будет возобновлена деятельность школы в привычном традиционном формате.

Пока же необходимо обеспечить техническую готовность к «дистанционке». В этом плане во время жёсткого карантина уже была отработана схема.

– К примеру, в нашей школе 27 родителей попросили помощь, и мы передали им на временное пользование из фонда 18 ноутбуков и девять компьютеров, – подчеркнула Елена Титова. – Однако в целом стоит отметить, что весной все наши педагоги, в том числе предпенсионного возраста, по-настоящему «прокачали» свои технические навыки. Что касается содержания дистанционных уроков – это отдельная тема. Скажу лишь, что мы перешли на обновлённую образовательную программу. Педагоги отлично знают, как составлять учебные задания, СОР и СОЧ с использованием возможностей интернет-платформы, функционал для родителей и учащихся. Как дополнительный образовательный ресурс предложены телевизионные уроки на телеканалах «Балапан» на казахском языке, «Ел Арна» – на русском.

Отметим, что требования к обязательной школьной форме для детей сохраняются. При этом принято решение в этом учебном году разрешить посещать занятия в удобной, опрятной одежде делового стиля.

Ещё один нюанс: в связи с ограничительными мероприятиями медицинские справки о состоянии здоровья детей не запрашиваются, медицинские осмотры педагогов не требуются.

– Конечно, всё это ново и непривычно для педагогов, учеников и родителей, – отметила моя собеседница. – Уверена, вместе мы справимся с трудностями и найдём оптимальное решение. Главное – это мотивировать ребёнка к самостоятельной работе и обучению. В этом основная роль отводится личному примеру. Дети во всём подражают взрослым. Если педагоги, родители читают книги, продолжают обучение чему-то новому в течение жизни, интересуются культурой и уделяют время своему хобби — ребёнок будет также стремиться к знаниям.

Елена Пашке