На пороге «красной» зоны

В «красную» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции вошли города Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район. В целом по области эпидемиологическая обстановка остаётся относительно стабильной.

20 апреля под председательством акима ВКО Даниала Ахметова состоялось онлайн-заседание регионального координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Заместитель акима области Шакарым Буктугутов отметил, что в апреле среди жителей региона отмечено увеличение количества заболевших коронавирусом. Так, на 20 апреля суточный прирост заражения коронавирусом составил 67 случаев, из них в Семее – 25, в Усть-Каменогорске – 23, в Аягозском районе – 11, Кокпектинском – 3, Глубоковском – 2, Шемонаихинском – 2, Жарминском – 1.

– С 19 апреля в «красную» зону вошли Усть-Каменогорск, Семей и Аягоз-ский район, – сообщил заместитель акима области. – В этой связи подготовлено постановление главного государственного санитарного врача ВКО, согласно которому после координирования на республиканском уровне будут усилены карантинные меры.

Одним из главных направлений сдерживания распространения инфекции по-прежнему остаётся вакцинация.

По словам Шакарыма Буктугутова, в начале апреля в ВКО насчитывалось 60 прививочных пунктов, на сегодняшний день функционируют 380 паспортизированных пунктов, благодаря чему за короткий период прививочной кампанией удалось охватить 48,5 тысячи человек. До конца месяца в регион поступят ещё 72 тысячи доз, соответственно, до 1 октября вакцину получат 747 тысяч жителей области, то есть 53 процента населения.

– Выявление контактных лиц с больными ковидом должно быть не менее 80 процентов, – отметил в ходе совещания Даниал Ахметов. – Для увеличения выявляемости необходимо активизировать использование мобильного приложения «Я на карантине». Для этого медработники должны вести с пациентами разъяснительную работу, контроль поручаю осуществлять управлению здравоохранения и департаменту санэпидконтроля.

По данным руководителя Управления здравоохранения ВКО Ермека Омарбекова, всего с начала пандемии на территории области зарегистрировано 23 953 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 69 процентов – пациенты с клиническими симптомами, 31 процент – бессимптомные.

– В настоящее время в области задействовано 3 544 инфекционных и карантинных койки. В стационарах получают лечение 265 пациентов с COVID-19, загруженность коек составляет 7,5 процента. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе предусмотрен резерв до тысячи коек, – сообщил Ермек Омарбеков.

Он также заверил, что все учреждения здравоохранения полностью оснащены медицинским оборудованием. Имеются 368 аппаратов ИВЛ, 1 142 кислородных концентратора, 67 рентген-аппаратов, 18 компьютерных томографов и так далее. В 12 медицинских организациях проведена централизация кислородных магистралей и установка кислородных станций. Госпитализированные пациенты на сто процентов охвачены оксигенотерапией.

Кроме того, на случай полной загруженности коечного фонда имеется двухмесячный запас лекарственных средств – жаропонижающих, противовирусных, антибиотиков, антикоагулянтов и гормональных средств.

Запасена в достаточном количестве и иммунная плазма. 1062 дозы были перелиты пациентам с КВИ, 400 доз находится в резерве, это 60 процентов от республиканского объёма.

Учитывая тот факт, что во многих случаях заболевание протекает в лёгкой форме или средней степени тяжести, лечение таких пациентов проводят врачи организаций первичной медико-санитарной помощи.

453 мобильные бригады с выездом на дом проводят осмотры, делают назначения, следят за состоянием пациентов до их полного выздоровления, а также осуществляют забор биологического материала для проведения ПЦР-тестирования на КВИ. С начала этого года мобильными бригадами обслужено 77 480 вызовов.

В стационарах области на сегодня трудятся 533 врача и 1 483 сотрудника среднего медицинского персонала. В связи с расширением коечного фонда дополнительно привлечено 148 врачей и 212 медсестёр. Имеется резерв из 541 врача и 197 специалистов среднего медицинского звена.

В ходе совещания с предложением перевести работу школ в дистанционный режим выступила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова. По её сведениям, в регионе выявлен 131 случай заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников: в Семее заболели 70 детей, в Усть-Каменогорске – 41 ребёнок. По этой причине несколько школ закрыты на карантин.

– В классах, как и предписано санитарными нормами, обучается не более 25 детей, в связи с этим в школах наблюдается нехватка мест. Поэтому предлагаем вернуть всех школьников на дистанционный формат обучения, – высказалась Сайрангуль Жумадилова.

Однако глава региона не поддержал эту инициативу, отметив, что заболеваемость коронавирусом среди детей – это, прежде всего, упущение государственных органов.

– Поручаю управлению образования совместно с акиматом Семея провести серьёзную работу и в трёхдневный срок представить план действий в сложившейся ситуации, – сказал Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников