На пике борьбы

Медики Аягозского района противостоят пандемии коронавируса.

К примеру, в межрайонной больнице, расположенной в городе Аягозе, организованы 22 мобильные бригады. В том числе восемь бригад (6 – терапевтических и 2 – педиатрические бригады) в Аягозе, а четырнадцать бригад проводят соответствующую работу в сельских лечебных учреждениях.

В районе сделано 3963 ПЦР-анализа, мобильные бригады выезжали на 2112 вызовов и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В масштабах района, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и сдержать натиск третьей волны, повышается уровень стационарной помощи, увеличивается количество коек, находящихся в резерве, заготовлена иммунная плазма. Сейчас в связи с обострением ситуации по коронавирусу повсеместно объявлен строгий запрет на проведение тоев, свадеб, пышное проведение семейных праздников.

– С введением ограничительных мер количество зарегистрированных случаев заражения КВИ достигло 731. Среди них 216 – с симптомами, а остальные 515 – бессимптомные. Большую часть из заразившихся составляют жители Аягоза. Это 600 человек. Ещё 131 – относится к тем гражданам, кто заболел и приехал на территорию района из других мест, – говорит руководитель районного отдела внутренней политики Руслан Абай. – На сегодняшний день из 731 зарегистрированного больного выздоровели 690 человек. С марта прошлого года в отделении, предназначенном для больных КВИ, вылечились и выписались 120 граждан. В том числе в 2020 году полностью выздоровели 111 больных, а в течение первых месяцев 2021 года девять больных прошли лечение и поправили своё здоровье. Ещё 41 пациент до сих пор находится на лечении. Из них семеро лежат в инфекционном отделении центральной районной больницы. К сожалению, среди них числится ребёнок 2019 года рождения.

Медицинские учреждения Аягозского района полностью укомплектованы квалифицированными кадрами, а также необходимой техникой и оборудованием, обеспечены лекарственными препаратами. Об этом рассказал руководитель межрайонной больницы Шалкар Омаров.

– В учреждениях здравоохранения Аягозского района нет дефицита медицинских кадров, – сказал он. – В центральной районной больнице работают два врача-инфекциониста, пять врачей-реаниматологов, три врача-рентгенолога, двенадцать врачей-терапевтов. Также нет недостатка в медицинских сотрудниках среднего звена. Имеется трёхмесячный запас лекарственных средств.

В их числе лекарства, применяемые против одышки, антикоагулянты, гормональные средства, антибиотики. Кроме того, медицинские работники обеспечиваются средствами личной защиты.

Медицинские работники имеют в своём распоряжении всё оборудование и технику, необходимые для лечения больных с КВИ.

Если число заражённых коронавирусом медиков составляло 75 человек, то в течение последних месяцев не зарегистрировано ни одного случая заболевания врачей. Всего по району должны пройти вакцинацию 345 медицинских работников, на сегодняшний день количество врачей, получивших прививку, составило около 300 человек.

Сейчас в Аягозском районе ведётся соответствующая работа, чтобы общественность строго соблюдала все меры безопасности. Продолжают работать мобильные мониторинговые группы, чтобы население неуклонно выполняло предписанные нормы и правила.

Берикхан Тайжигит

Фото из открытых источников

Аягозский район