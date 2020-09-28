На острие ножа 

Полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство.

Утром 18 сентября на канал 102 поступило сообщение о том, что возле магазина на улице Космической лежит мужчина в крови. С целью раскрытия особо тяжкого преступления из числа опытных сотрудников была создана следственно-оперативная группа.

– Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведённым сотрудниками криминальной полиции оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленник был установлен и задержан, – сообщил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Елдос Закимов.

В нанесении ножевого ранения жителю областного центра подозревается мужчина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он водворён в изолятор временного содержания.

В настоящее время обстоятельства преступления выясняются. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3, 99 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (покушение на убийство).

Баян Аскар