На операцию с Камчатки

Житель Камчатского края вернулся к специалистам в Восточный Казахстан, чтобы они провели ему вторую операцию, которая поможет избежать инсульта.

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, этим летом 65-летний Николай Зубченко был проездом в Усть-Каменогорске. Неожиданно его здоровье ухудшилось, и он обратился в приёмное отделение Восточно-Казахстанского Областного Специализированного медицинского центра.

– При тщательном обследовании выяснилось, что у мужчины атеросклеротические поражения, почти полное закрытие сонной артерии и сужение подключичной артерии слева, – рассказал нейрохирург отделения Инновационной медицины ВК ОСМЦ Гумар Каденов. – Мы провели имплантацию стента в суженный участок сонной артерии, чтобы преду-

предить развитие ишемического инсульта. А затем рекомендовали стентировать подключичную артерию уже по месту жительства, в России.

Однако спустя три месяца житель Камчатки, преодолев шесть тысяч километров, повторно приехал, чтобы его прооперировали именно в Усть-Каменогорске. Можно с уверенностью сказать, что это яркий пример медицинского туризма в действии.

– После того, как мне оказали экстренную помощь в областном центре Восточного Казахстана, я оценил высокий профессионализм местных специалистов, а также доброту, чуткость и отзывчивость всего коллектива этого отделения, – поделился Николай Зубченко. – Поэтому решил ещё раз доверить своё здоровье именно им. И вот приехал в октябре, чувствую себя отлично, уже готовлюсь к выписке. И очень благодарен за всё!

Отметим, стентирование сонных артерий – это в первую очередь профилактика ишемического инсульта. Для этого проводится ангиография сосудов шеи – выявление стенозов сонных артерий. Стент представляет собой каркас, устанавливаемый в месте сужения как искусственный сосуд. Он укрепляет стенку артерии и не даёт ей опять сузиться.

Светлана Подкорытова

Управление здравоохранения