На коронавирусном фронте без перемен… 

Сентябрьское затишье в новостях, когда жизнь, казалось, более-менее вернулась в здоровое русло, сменилось октябрьским обострением. И снова мировые СМИ пестрят заголовками, напоминающими из-за обилия заболевших и умерших сводки с некого невидимого фронта.

К примеру, за последние сутки во Франции зарегистрировано более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. А вот сутками ранее Франция установила новый рекорд – почти 27 тысяч инфицированных. Максимальный уровень тревоги введён в Лионе, Лилле, Гренобле и Сент-Этьене. В общей сложности в стране выявлено более 730 тысяч случаев инфицирования.

Не отстаёт и Италия, где рост числа заражений ускорился, хотя до недавнего времени ситуация была относительно спокойной. За последние сутки в стране выявлено почти 5,5 тысячи новых случаев. За время пандемии в Италии заразились около 350 тысяч человек.

В Великобритании за сутки выявили около 13 тысяч новых случаев. Общее число заразив-

шихся превысило отметку в 600 тысяч человек. Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон может объявить о новых карантинных мерах, в частности, о временном закрытии ресторанов и пабов в некоторых городах Англии.

Однако самообманом будет считать, что COVID-19 активизировался только за границей. Вот только несколько казахстанских новостей за последние сутки.

У прилетевшего в Нур-Султан из Москвы мужчины выявили коронавирус.

В Павлодаре два класса отправили на «дистанционку» из-за заболевшей учительницы.

В СКО из-за коронавируса закрыты на карантин город Булаево и два районных центра.

Карантинные меры усилят в Мангистауской области с 13 октября. Ранее о продлении ограничений заявили в Шымкенте.

Кстати, были названы три казахстанских региона, где выявлено больше всего нарушений карантинных мер. В анти-ТОП-3 попали: Алматы, Туркестанская и Костанайская области. При его составлении учитывались факты наложения штрафов по статье Адмкодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований».

Абсолютно не хочется даже обсуждать повторный локдаун. Но министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов сделал такое предположение и рассказал о возможной безработице.

– Если ситуация с коронавирусом всё-таки ухудшится, то Правительство будет предпринимать меры по поддержке экономики, бизнеса и населения. Но говорить о конкретных выплатах и суммах рано, – сказал Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, министерство уже делало предварительную оценку такой ситуации.

– Центр развития трудовых ресурсов посчитал и сделал оценку самого худшего варианта. Согласно ему, около 4,5 млн

человек сохранят свои рабочие места в сферах, в первую очередь, строительства, сельского хозяйства и здравоохранения. Около 2,5 млн человек перейдут на дистанционную работу. Это больше касается специалистов высокой квалификации. Около 2 млн человек коснётся сокращение рабочего времени. Скорее всего, они уйдут в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. Если будет введён жёсткий карантин, как в прошлый раз, то около 160 тысяч человек могут быть уволены и стать безработными, – сообщил министр.

Между тем просьба и требование к казахстанцам минимальное – носить защитную маску, соблюдать дистанцию. На заседании Межведомственной комиссии заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил, что определена максимальная розничная цена на защитные маски в размере 40 тенге, на одноразовые медицинские маски –

60 тенге.

Он также поручил ответственным госорганам совместно с бизнес-сообществом, отраслевыми ассоциациями в трёхдневный срок проработать вопрос снижения цен на ПЦР-тестирование.

Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве РК изучила актуальное исследование Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями. Его специалисты пришли к выводу, что при комнатной температуре коронавирус может находиться на гладких поверхностях на протяжении

28 дней. При этом наибольшую опасность представляют стеклянные поверхности – в том числе и экраны смартфонов. К опасным предметам быта относятся и денежные банкноты, а также приборы из нержавеющей стали.

Отмечается, что при температуре +20°С вирус живёт на поверхности около месяца, при +30°С – 3 недели и только при +40 °С вирус проживёт несколько суток.

Как защитить себя от напасти? Достаточно соблюдать элементарные правила: чаще мыть руки, протирать экран смартфона антисептиком и не прикасаться к лицу после контакта с поверхностями.

Айгуль Биданова

Бакытгуль Бельбаева

Нур-Султан