На финишной прямой

В Казахстане стартовала последняя неделя агитационной кампании, в рамках которой представители семи политических партий продолжают предвыборные поездки по регионам страны.

Представители партии «Amanat» в рамках предвыборной агитации встретились с избирателями Павлодарской области и презентовали предвыборную программу политобъединения. Также партийцы ответили на интересующие избирателей вопросы и обсудили перспективы развития сельского хозяйства и меры поддержки молодёжи.

Предвыборный штаб Казахстанской партии зелёных «Байтақ» провёл экологический марафон в Ботаническом саду Астаны. Участники на свой выбор преодолели дистанцию от двух с половиной до пяти километров. В Алматы, в урочище Медеу, члены партии провели экоакцию – вместе с молодёжью они поднялись по лестнице здоровья.

Члены партии «Respublica» провели встречи с избирателями Карагандинской области и области Абай. В Семее партийцы встретились с представителями интеллигенции, искусства и молодёжи и обсудили вопросы качественного образования и здравоохранения. В Караганде они побеседовали с трудовыми коллективами и ответили на актуальные вопросы.

В рамках агитационной кампании члены Общенациональной социал-демократической партии встретились с молодёжью Астаны. Партийцы представили свою предвыборную программу избирателям, а также обсудили волнующие их вопросы. В их числе – возможность приватизации и оформления в ипотеку арендного жилья.

Встречи с избирателями продолжают и представители Народной партии Казахстана. В Алматы основными темами для обсуждения стали рост реальных доходов населения и состояние экологии. В Астане партийцы провели акцию «Народная партия – за здоровый образ жизни!». В ней приняли участие члены партии и жители города – любители бега.

Предвыборное турне продолжают члены Демократической партии «Ак жол». Очередная встреча с избирателями состоялась в Кокшетау. Партийцы презентовали свою предвыборную программу трудовым коллективам, а также обсудили важные социальные вопросы, касающиеся социального медицинского страхования.

Предвыборный штаб Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» провёл санкционированный митинг в Алматы. Члены партии выступили за исключение лишних посредников при сбыте фермерской продукции. Также активисты разъяснили собравшимся горожанам основные положения своей предвыборной программы.

Александра Исаева