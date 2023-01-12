На финишной прямой

В Восточно-Казахстанской области пять человек выдвинули свои кандидатуры на посты депутатов Сената Парламента РК, трое прошли регистрацию. Два кандидата по личному заявлению сняли свои кандидатуры.

Напомним, выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан Указом Президента Республики Казахстан назначены на 14 января 2023 года. Они являются косвенными, то есть выборщиками будут депутаты районных, городских и областного маслихата.

– По Восточно-Казахстанской области поступили заявления от пяти человек о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Сената Парламента РК, все самовыдвиженцы, – сообщил председатель Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии Ерсаин Набиев. Добавим, совместное заседание выборщиков пройдёт в административном корпусе Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, расположенном по адресу: ул. Казахстан, 55.

Александра Исаева