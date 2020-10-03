На финишной прямой 

Работы по благоустройству территории у новой мечети Абая в Семее подходят к завершению.

Это подарок Туркестанской области к юбилею Абая Кунанбай-улы. Подрядчиком выступило ТОО «Mega road». На благоустройство Туркестан выделил 681 млн тенге. Работы здесь начались в начале июня и на сегодняшний день подходят к финишной черте.

– Здесь уложено 18 тыс. кв. м асфальта, 8 тыс. кв. м брусчатки вместе с бордюром, установлены 200 светильников, трансформатор, – рассказал начальник участка Ержан Жангирханов. – Уже есть детская и спортивная площадки на 800 кв. м. Работы завершены на 90 процентов. Осталось уложить брусчатку на некоторых участках, установить пандус для скорой помощи и электрический пандус для маломобильных категорий населения. Будет здесь также стоянка на 500 автомобилей. Высажено 300 елей, осталось посадить еще 100. В целом благоустройство, можно сказать, окончено.

На следующей неделе ожидается приезд комиссии из Туркестана, которая ознакомится с проведенной работой. Срок сдачи объекта – 15 октября.

Флора Левина

Семей