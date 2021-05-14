На дороге – дети!

Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» проходит в районе Алтай.

Как показывает статистика, ситуация с дорожно-транспортными происшествиями с участием несовершеннолетних – печальная. Ежегодно на дорогах погибают около 200 и получают увечья более двух тысяч детей.

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и закрепления у несовершеннолетних навыков, связанных с безопасным поведением на дорогах, в районе Алтай с 12 по 14 мая проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

Как сообщили в отделе полиции района Алтай, стражи порядка будут проводить рейдовые мероприятия по местам локальных очагов аварийности с участием детей. Маршруты патрулирования будут максимально направлены на охрану общественного порядка и выявление грубых нарушений правил дорожного движения.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Район Алтай