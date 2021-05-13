Профилактические меры

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО сообщило, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции в городах Нур-Султан и Алматы, в аэропортах, на автовокзалах и железнодорожных станциях Восточно-Казахстанской области принимается ряд ограничительных и предупреждающих мер.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции по ВКО с 00.00 часов 13 мая 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации временно запрещена продажа проездных документов (билетов), посадка/высадка пассажиров по станциям «Усть-Каменогорск» и «Ново-Усть-Каменогорск» на пассажирский поезд №351/352 сообщением «Алматы — Оскемен».

Организация профилактических мер на станциях «Усть-Каменогорский вокзал», «Ново-Усть-Каменогорск» затруднительна в связи с протяженностью перрона и свободным перемещением людей (отсутствие забора), не обеспечен температурный контроль прибывающих/отправляющихся пассажиров.

Вместе с тем, остановка пассажирского поезда №351/352 сообщением «Алматы — Оскемен» будет осуществляться на станции «Оскемен-1» («Защита»).

Пассажиры могут вернуть железнодорожные билеты на отменённые стоянки поезда и получить денежные средства в полном объёме без удержаний в сроки, установленные Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

Всю справочную информацию о порядке курсирования пассажирских поездов можно узнавать по справочному номеру «105».

Пассажиров попросили отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и соблюдать меры безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.