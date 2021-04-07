Сельское хозяйство

Мёд и эликсир из пантов

07.04.2021
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Продукция пчеловодства и мараловодства Катон-Карагайского района находится на самой вершине своеобразной технологической цепочки, которая выстроена природой и человеком.

На ярмарке Катон-Карагайского района в областном центре, прошедшей в прошлую субботу на территории «Фреш Маркета», о брендовых отраслях вспомнилось не случайно. Не так давно с высокой трибуны Парламента РК поднят вопрос о необходимости субсидирования на должном уровне пчеловодства и мараловодства. Отмечена их важная роль как в экономике района, области, страны, так и в сфере развития туризма, истории и культуры ВКО. Одним словом, всё это имеет мультикультурное значение.

На ярмарках любого статуса – от сельского, районного, областного и вплоть до республиканского уровней визитной карточкой региона является мёд и пантокрин. И плюс ко всему, линейка различных экопродуктов из них. Не удивительно, что пантовая продукция фармцеха из села Аксу и мёд из других сельских округов пользуется особой популярностью.

Активное участие принимают в таких распродажах товаров представители села Алтынбель, где в своё время трудился ветеран войны, Герой Социалистического Труда, легендарная, историческая личность Бошай Китапбаев. Его земляки чтут память о нём, продолжают добрые традиции.

Молодой предприниматель Александр Шанк привёз на ярмарку мясо крупного рогатого скота, содержащегося в его хозяйстве. Ещё он занимается пчеловодством, и сбыт продукции для него – вопрос номер один. В организации ярмарок и поездок помощь оказывает акимат сельского округа. Специалист Жасулан Касенов не в первый раз представляет Алтынбель в областном центре.

Опытные торговцы мясом знают, что в начале весны начинается «глухой» сезон, когда упитанный скот на исходе, а новые поставки отличной говядины будут с появлением зелени. Здесь надо выходить из положения продавцам и клиентам.

Учитывая спрос, особенности сезона, акимат Катон-Карагайского района вносит свой вклад в выполнение поручения Главы государства, также руководства области по стабилизации цен на продовольственные товары.

– В ярмарке участвуют представители всех сельских округов, которые привезли конину, говядину, баранину по ценам ниже среднерыночных, – говорит заместитель акима района Жанар Сыдыкова. – Мясная продукция из горной или равнинной местности имеет свой особенный вкус.

Кроме того, в продаже молочные изделия народной кухни, на изготовление которых горазды сельские хозяйки. По словам представителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Турсынкана Базарбаева, по традиции свою продукцию представил сувенирный цех нацпарка. В летнее время множество туристов со всех уголков земли в обязательном порядке хотят на память о Катон-Карагае увезти с собой овеществлённую частицу уникального края.

– Рядом вы видите пантовую продукцию фармцеха «Аксу-Дэен», различные настойки из лекарственных трав, целебных корней, – продолжает он. – Они характеризуют целительную силу живой природы казахстанского Алтая.  

Охраной сказочно красивой и богатой флоры и фауны днём и ночью занимаются сотрудники Катон-Карагайского Государственного национального природного парка. Есть у них отличные новости. Недавно в фотоловушки попал очередной снежный барс – символ горных вершин Алтая. Подобные бренды так или иначе находят отражение в работах мастеров сувенирного цеха. О них рассказал нам на ярмарке представитель нацпарка Алмат Кудерин.

Интерес неизменно вызывают искусно выполненные изделия из дерева. Наверное, это самый благородный и благодарный материал для истинного мастера своего дела. В лесном краю местные жители особо почитают лиственницу, кедр, ель и пихту, известную ещё по одноимённому маслу из хвои. По её смолистому запаху можно создать иллюзию дыхания алтайского леса, бодрящего и врачующего одновременно.  

Меир Токобаев

Фото автора

07.04.2021
28

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