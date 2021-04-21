Вести из районов

Мясной конвейер

21.04.2021
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На протяжении пяти лет Тарбагатайский район неизменно занимает первое место по породному преобразованию крупного рогатого скота. Быть лидером в негласном споре с коллегами из 160 районов Казахстана, пожалуй, не очень просто, но этому есть вполне понятное объяснение.

По официальным данным районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства, поголовье крупного рогатого скота в Тарбагатайском районе по итогам 2020 года составило 181 тысячу голов. Для сравнения напомним, что годом раньше подобный показатель был заметно ниже. Динамика роста очевидная и в отношении численности лошадей, овец и коз.

Широкое распространение в сельских округах на-шли откормочные площадки, на которых дружно набирает вес молодняк КРС. В частности, хорошо известно в районе и за его пределами крестьянское хозяйство «Маулит». Оно находится в селе Екпин и открыло в своё время площадку по откорму племенного крупного рогатого скота, в общей сложности рассчитанную на 1000 голов. Хозяйство занято ещё и тем, что предоставляет в аренду племенных быков другим сельхозформированиям для улучшения породности местного поголовья скота.

Таир Сапаргалиев  

Фото из открытых источников

Тарбагатайский район

21.04.2021
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