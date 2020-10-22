Мясной конвейер для экспорта 

Животноводство является вершиной развития всей отрасли сельского хозяйства. Это своего рода живое, непрерывное производство, требующее постоянной заботы и напряжённого труда двадцать четыре часа в сутки и двенадцать месяцев в году.

Именно так считают коллеги в хорошо известном ТОО «Елим-Ай Кокпекты» из села Кокжайык Кокпектинского района.

РЕШАЮТ КАДРЫ

Здесь реализуется масштабный проект по созданию современного комплекса по откорму крупного рогатого скота. По мнению специалистов, одно рабочее место в сфере животноводства влечёт за собой открытие ещё нескольких нужных вакансий в смежных отраслях и производствах.

Как сказал руководитель проекта Болат Бекбердинов, если в сельской местности выращивают различный скот, то там всегда есть перспектива дальнейшего развития села.

– Раньше в школе учителя часто говорили отстающим ученикам: не хочешь сейчас учиться – будешь потом коров пасти. Теперь это уже не работает, – отмечает Болат Мигражевич. – Сегодня, чтобы успешно трудиться в животноводстве, нужны большие знания и особые навыки. У нас более 70 процентов работников составляет молодежь в возрасте около 30 лет. Если в первый год, на второй и третий мы испытывали некоторые трудности, то теперь у нас нет проблем с нехваткой рабочих рук. Молодые кадры приезжали даже из других мест. Мы создаём все условия для их труда и полноценного отдыха. О видах на будущее можно судить по демографической ситуации. Если прежде в год фиксировали где-то по 18 новорождённых, то сейчас появляется на свет до 36 малышей. Есть свой детский сад, который наше новое поколение посещает бесплатно.

По его словам, и требования к специалистам сегодня совсем другие. К примеру, только на одной импортной единице техники установлено сразу четыре компьютера. Надо ещё отвыкать от прежнего образа скотника, который вручную задаёт скоту грубые и сочные корма, фураж. Его функцию на другом уровне выполняют иные специалисты. Есть технологи по питанию, отвечающие за изысканное меню для КРС в зависимости от целей и задач откорма.

О деталях. Своя эстетика привнесена в складирование тюков и рулонов сена. Безупречны линии зданий, ангаров, кровли, изгородей, даже траншей для сенажа. Вообще, редкий идеал, когда всё буквально построено с нуля. Не только на ровном, но и на довольно просторном месте.

НУЖЕН ПОЛИВ

Изначально откормочный комплекс планировался на 3000 голов. По ходу внесены корректировки, поголовье на откорме будет составлять 5000 голов. Отсчёт партнёрства с АО «Аграрная кредитная корпорация» начинается с 2018 года. В целом, работа над проектом началась гораздо раньше и активно ведётся в течение десяти

последних лет.

– Всего в реализацию проекта вложено около одного миллиарда тенге, – говорит руководитель проекта Болат Бекбердинов, – из них заёмные средства составляют 600 млн, а остальные 400 млн тенге являются собственными средствами. Работа близится к завершению, мы подали документы на ввод объекта в эксплуатацию.

Но это далеко не всё. Начинается следующий этап. У проекта нет аналогов в ВКО. Новая площадка по откорму, два репродуктора для содержания двух основных пород – казахской белоголовой и ангуса. Есть свой цех по производству комбикормов. О них разговор будет особый. Поскольку на создание прочной кормовой базы направлен не менее важный проект внедрения полива кормовых культур. Для этого необходима финансовая поддержка АО «Аграрная кредитная корпорация». Вопрос находится в стадии рассмотрения и является ключевым.

– Для снижения себестоимости мяса нам необходимо удешевлять корма, – говорит руководитель проекта. – Это возможно за счёт полива, повышения урожайности, качества и сбалансированности кормов. Тогда мясная продукция будет более конкурентоспособна на внешнем рынке в случае её поставок на экспорт.

Всего хозяйству нужно внедрить метод дождевания на площади 4 тыс. га поливных земель. Из них на начальном этапе в планах значится освоение 1,5 тыс. га. Общая сумма необходимых инвестиций выливается в 1,5 млрд тенге.

– Из этой суммы на приобретение дождевальных установок достаточно лишь третьей части, – уточняет Болат Бекбердинов. – Основная часть расходов приходится на создание инфраструктуры. Надо сказать, что госорганами проведена большая работа по сооружению магистральных каналов. Нужно от них подавать воду до каждого поля к будущим дождевальным установкам.

Это большие расходы, риски, но другого пути нет при дефиците влаги, сложных погодных условиях в районе. В итоге получится закольцованная, интегрированная схема.

ПРИЦЕЛ НА ЭКСПОРТ

Рацион животных тут под особым контролем. В новом ангаре действует оборудование для производства кормов. Оператор Сергей Михалёв готовит их по нужной рецептуре со всеми положенными для КРС микро- и макродобавками. Для экспорта мяса за рубеж в недалёком будущем важно соответствие продукции всем международным стандартам качества, общепризнанным критериям и кондициям.

Вкусы и требования у всех разные. Будущие клиенты уже наведывались к потенциальным поставщикам. Если одним нужно «мраморное мясо», то другие предпочитают иной расклад. Под каждый конкретный заказ потребуется индивидуальный подход, рацион. Возможно, для кого-то из новичков это непосильная наука. На мировых рынках подобная практика с давних времен в порядке вещей.

Апробированные в мире методы учёта животных, к примеру, позволяют поставщику или клиенту проследить путь от рождения телёнка до поставки его мяса на стол. Правильное питание уже не дань преходящей моде, скорее условия выживания в стремительно «мутирующей» жизни.

Проект имеет региональный статус. Своего рода точка роста. Напомним, что село Кокжайык является опорным. Была такая солидная программа развития подобных сёл. Здесь даже проводился форум республиканского уровня по названной тематике. Село справляется со своей ролью. Реализация мощного проекта по откорму скота способна дать толчок мясному животноводству в районе и в ВКО в целом. Это на руку и соседям. В одном Тарбагатайском районе поголовье КРС превышает стадо иной северной области.

– Мы сотрудничаем с крупными, средними и малыми крестьянскими, фермерскими хозяйствами, – продолжает Болат Бекбердинов. – Всего их насчитывается более 300 хозяйств. Интерес обоюдный. В перспективе им будет выгоднее продавать свой скот нам. В свою очередь мы после откорма будем поставлять мясо как на внешний, так и на внутренний рынок. Там, где есть спрос и цена.

По его словам, численность скота на откормочной площадке реально при благоприятных условиях поэтапно довести с 5000 до 7,5 тысячи голов КРС, а потом и до 10–15 тысяч. В течение трёх лет удвоить показатель, довести до 30 тысяч голов. В поле своего зрения участники проекта держат вопросы и необходимость масштабирования бизнеса, выход на другие уровни отдачи.

СВЕЖАЯ КРОВЬ

Вопросы породного преобразования скота на селе для многих не пустой звук. Продуктивное поголовье выгодно для фермера и для частника на личном подворье. В ТОО «Елим-Ай Кокпекты» дают им в аренду племенных быков. Тем самым в известной мере улучшается местная порода. Формируется адресный и качественный контингент для последующей сдачи на откорм. Дружба и деловые связи на том вовсе не заканчиваются. На условиях аутсорсинга обе стороны извлекают явную пользу от совместной работы.

– Мы не можем объять необъятное. Нам нет смысла выращивать кукурузу на зерно или производить шрот, когда уже есть хозяйства, готовые их нам поставлять, – убеждён руководитель проекта. – Включая даже поставку такой простой позиции, как кормовая соль для животных. Процесс роста происходит взаимный. Они будут дальше развиваться точно так же, как и мы. Вместе с нами.

Мультипликативный эффект от совместной работы находит и несколько опосредованное выражение. В своей деятельности фермеры используют тракторы такого класса, который собирают на заводе в Семее, подогревая спрос. Крупное хозяйство, как «Елим-Ай Кокпекты», предпочитает технику мощностью несколько сотен лошадиных сил. Каждый активный игрок двигается и упорно трудится на своём горизонте и сегменте общего для сельчан рынка.

Не в первый раз в хозяйствах области нам приходится слышать о возрождающейся роли отрасли животноводства. Плюс о достоинствах отечественной белоголовой породы крупного рогатого скота. Она и здесь в особенном почёте, поскольку не признаёт тепличных условий. Настоящие профи тоже против привилегий в любом бизнесе. Тогда он будет по-настоящему конкурентоспособным, находиться и всегда оставаться на вершине пищевой цепочки.

Меир Токобаев

Кокпектинский район