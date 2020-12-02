Мы вместе – и это главное 

Государственный праздник – День Первого Президента РК для восточноказахстанцев особенно значим, ведь именно Елбасы на заре независимости страны создал Ассамблею народа Казахстана и лично открыл в Усть-Каменогорске первый в республике Дом дружбы.

О роли Нурсултана Назарбаева в создании уникальной модели полиэтничности говорили на заседании Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана.

Заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Жансеит Туймебаев подчеркнул, что сформулированная Нурсултаном Назарбаевым казахстанская модель построения полиэтничного общества получила новый импульс развития после заседания совета АНК 11 ноября. «Рудный Алтай» писал об этом важном событии, где обсуждались вопросы продвижения политики мира и согласия, научного осмысления нового этапа государственного строительства в области межэтнических отношений.

– Елбасы подвёл итоги пройденного пути, – сказал Жансеит Туймебаев. –

Нурсултан Абишевич отметил состоятельность Ассамблеи как общенародного института со своим парламентским представительством. Также Первый Президент подчеркнул, что АНК присущи все лучшие характеристики универсальной структуры гражданского общества, и именно они отражают её эволюцию и суть.

Также зашла речь о том, что для казахстанцев характерна приверженность общим ценностям, среди которых – благополучие, единство, гостеприимство и трудолюбие. На новый уровень выходит реализация программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру», пропаганда государственного языка.

Бесспорно, за четверть века проделана большая работа, создан уполномоченный орган – Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития. Действует впервые созданный Институт прикладных этнополитических исследований при указанном комитете. Активно работает РГУ «Қоғамдық келісім», также играющее большую роль в укреплении межэтнического и межконфессионального согласия.

Традиционно 1 декабря все восточноказахстанцы, в том числе активисты общественных организаций, ветераны, молодёжь, предприниматели и, конечно же, члены Дома дружбы и АНК, для которых понятия Независимость и Единство напрямую связаны с именем Первого Президента Казахстана, с особой гордостью говорят о Елбасы,

благодаря кому Казахстан состоялся как независимое государство, признанное всем мировым сообществом.

– В год 25-летия Ассамблеи народа Казахстана нельзя не отметить роль Нурсултана Абишевича Назарбаева в реализации задач обеспечения общенационального согласия и единства, – сказала и.о. директора областного Дома дружбы – центра общественного согласия Жанар Алканова. – Елбасы заявил на Совете Ассамблеи о запросе на новую инклюзивную политику в сфере межэтнических отношений и развитии интеграционного потенциала казахстанской модели единства.

Кандидат социологических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра «Алтайтану» ВКГУ им. С. Аманжолова, член научно-экспертного совета АНК ВКО Элеонора Столярова добавила, что Ассамблея народа Казахстана – это уникальный общественный институт, созданный по инициативе Первого Президента Республики Казахстан в 1995 году.

– В этом году мы отмечаем 25-летие Ассамблеи народа Казахстана, – говорит Элеонора Столярова. – Это пример того, как граждане нашей страны плечом к плечу пережили непростые времена. И залог того, что дружба и взаимопонимание помогут преодолеть пандемию КВИ, на борьбу с которой брошены все силы руководства области и страны. Накануне важного государственного праздника – Дня Первого Президента Казахстана хочется призвать казахстанцев укреплять согласие и помнить, что любые действия, нарушающие межэтническое и межконфессиональное согласие, признаются в нашей стране неконституционными.

Стоит отметить, что в целом сотрудники Дома дружбы, члены ассамблеи, этнокультурных объединений, научно-экспертной группы вносят большой вклад в укрепление родных традиций, обычаев, языка.

Так, сегодня в структуру Ассамблеи народа Казахстана ВКО входят 13 Домов дружбы – центров общественного согласия, 115 этнокультурных объединений, 284 Совета общественного согласия и матерей, а также клубы журналистов. Открыты новые возможности для развития института медиации, координации благотворительности через Клубы меценатов, реализацию программы «Рухани жаңғыру». На счету добровольцев АНК ВКО сотни добрых дел, что делает им честь в Год волонтёра. Главная задача по-прежнему – популяризация казахстанской модели общественного согласия и национального единства, продвижение её основных концептов.

Елена Пашке

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