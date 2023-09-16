Мы вам такое покажем!

В нашей стране много уникальных мест. И чтобы полюбоваться пейзажами разных стран, казахстанцам не обязательно даже выезжать за границу. Хочешь увидеть скалы, как в Гранд-Каньоне – посети Актюбинскую область, ландшафты, как в Швейцарии – поезжай в Восточный Казахстан.

Уникальная, ни с чем не сравнимая природная красота Восточно-Казахстанской области, безусловно, открывает большие возможности для развития различных видов туризма. Всё активнее интерес к туробъектам региона проявляют зарубежные гости.

В этом году свыше двух тысяч туристов из Китая, Канады, России, Нидерландов, Испании, Франции, Германии, Италии, Марокко, Швеции, Турции, США и других стран посетили туристско-информационный центр-музей в селе Улкен Нарын. Популярность различных видов туризма, в том числе и экологического, в нашем регионе неуклонно растёт. Развитие внутреннего туризма также наращивает обороты.

Как и откуда люди узнают о новых и интересных локациях? Оказывается, благодаря информационной составляющей. Организовываются масштабные инфотуры. Их участники рассказывают об интересных туристских маршрутах, расположенных в разных регионах страны, налаживают взаимовыгодное сотрудничество с местными представителями.

Так, в рамках одного такого информационного тура, в областном центре прошла конференция Road show с участием ведущих представителей торговых и туристических организаций, руководителей гостиниц, блогеров, журналистов. Её организатором стал туристический информационный центр из Актюбинской области Visit Aktobe.

– Задача центра – раскрыть туристический потенциал региона, привлечь как можно больше туристов, – поделился руководитель центра Азат Уразалин. – На первом этапе мы побывали в трёх городах в Казахстане – Шымкент, Костанай и Усть-Каменогорск. Второй этап предполагает посещение зарубежных городов – Дубая, Сеула и Пекина. С коллегами из Китая мы, кстати, уже работаем в рамках двухстороннего сотрудничества по развитию этой сферы. На таких встречах рассказываем, что в нашей стране много интересного, и мы рады будем показать всё это туристам.

– Считаю, что такой формат в рамках маркетинга, продвижения внутреннего туризма актуален, поскольку на встречу пришли не только представители власти, которые занимаются управленческими вопросами, но и этнографы, представители туркомпаний, баз отдыха, гостиниц, ресторанов, – подчеркнул руководитель одной из туристических компаний Восточно-Казахстанской области Сымбат Рамазанов. – Каждый делится своим опытом, это очень ценно. Такие мероприятия нужно проводить чаще.

Он отметил, что для успешного развития турсферы необходимы три составляющие – информационная поддержка, хорошие дороги и качественный придорожный сервис. Тогда от туристов отбоя точно не будет.

Отметим, в рамках встречи состоялось подписание меморандума. Это стало первым шагом к партнёрству между двумя областями, которое придаст импульс развитию внутреннего туризма, а также положительно скажется на финансовом имидже страны.

Татьяна Кравченко