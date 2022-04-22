Мы помним, мы гордимся!

Двадцать второго апреля в Казахстане стартует общенациональный челлендж #atamnyn_amanaty(Завет предков) в социальных сетях.

Инициатор проведения онлайн-мероприятия, направленного на сохранение исторической памяти и передачи её молодому поколению, – общественное объединение «Atamnyn Amanaty».

Организация, которая была создана в 2019 году, занимается установлением мест захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время Второй мировой войны. За это время поступило более пяти тысяч заявок от потомков казахстанских солдат, пропавших без вести на полях сражений. Поисковики установили места захоронения свыше тысячи наших героических предков. Кроме того, благодаря Atamnyn Amanaty на родину доставили останки восьми казахстанцев, погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны.

– Казахстан внёс неоценимый вклад в Победу над фашизмом, – подчеркнул председатель правления ОО «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев. – На фронт ушли более полутора миллионов казахстанцев, почти 600 тысяч из них отдали свои жизни в смертельной схватке с фашизмом, 271 тысяча до сих пор числится пропавшими без вести. Наш долг – сохранить и передать будущим поколениям память о наших героях. Эта общая для нас память призвана консолидировать общество, пробудить у людей, прежде всего у молодёжи, чувство гордости за Победу наших отцов и дедов.

Также объединение проводит международные, общереспубликанские и региональные мероприятия, в которых приняло участие более 20 тысяч человек. В их числе – челлендж #atamnyn_amanaty. Все желающие присоединиться к акции должны опубликовать в социальных сетях под хэштегом #atamnyn_amanaty короткие истории о своих родных и близких, участвовавших во Второй мировой войне. Можно зачитать их фронтовые письма, поделиться семейными фотографиями и реликвиями, выразить благодарность и признание своим предкам, защищавшим Родину, работавшим в тылу, за их подвиг, позволивший сегодняшнему поколению казахстанцев жить и трудиться под мирным небом.

Стоит отметить, что челлендж проводится в нашей стране с 2020 года и нашёл живой отклик в сердцах казахстанцев.

– Челлендж #atamnyn_amanaty оживляет историю нашей страны и делает её личным делом каждого казахстанца, несмотря на его возраст, положение и статус, – сказал член наблюдательного совета ОО «Atamnyn Amanaty», заместитель председателя РОО «Ветераны вооружённых сил» генерал-майор Марат Нагуманов. – Общая память, чувство патриотизма, гордость за наших отцов и дедов – святое дело. Участие каждого казахстанца в акции позволит напомнить о героическом подвиге воинов и вызовет интерес, потребность к изучению истории своей семьи, народа и страны.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников