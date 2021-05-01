Мы – одна семья!

1 мая казахстанцы дружно отмечают один из самых любимых праздников в году. Накануне нам удалось побеседовать с представителями нескольких этнокультурных объединений области и узнать, что символизирует для них День единства народа Казахстана.

Александр Яковлев, председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры и общественного казачьего объединения «Иртышский форпост»:

– 1 Мая – это значимый праздник для каждого из нас, потому что он символизирует сплочённость, дружбу, взаимоуважение этносов, проживающих в Казахстане. Как показывает жизнь, единство народа – это самое важное. Если в обществе нет согласия, то достичь успеха ни в экономическом, ни в каком-либо другом направлении невозможно.

В нынешнем году мы отмечаем 30-летие Независимости Республики Казахстан. В 1995 году в нашем суверенном государстве была создана Ассамблея народа Казахстана, которая по сей день способствует консолидации общества, укреплению межнационального согласия. Её создание – это мудрое решение Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Много важных и добрых дел на счету АНК. Колоссальную работу на местах осуществляют дома дружбы. В Восточно-Казахстанской области был создан первый в стране Дом дружбы. В то время я уже находился в составе областного общества славянской культуры.

К слову, общество славянской культуры – одно из первых общественных объединений, созданных в нашей республике. Оно существует с 1990 года. В прошлом году ему исполнилось 30 лет, в связи с пандемией мы решили отложить торжественное празднование юбилея.

Общественное казачье объединение «Иртышский форпост» было зарегистрировано сравнительно недавно, в 2013 году. До этого оно существовало в составе общества славянской культуры.

Работаем в разных направлениях, одно из них – воспитание подрастающего поколения на основе традиций и обычаев. Также сотрудничаем с православными храмами, оказываем содействие в проведении различных праздников. Уже больше десяти лет проводим фестиваль казачьей культуры в стенах областного Дома дружбы – центра общественного согласия.

Должен сказать, что и другие этнокультурные объединения при областном Доме дружбы активно ведут свою деятельность. Ведь мы не работаем изолированно, постоянно общаемся, приглашаем друг друга на мероприятия. К примеру, на Рождество у нас звучат казахские народные песни, представители других этносов тоже охотно делятся с нами частью своей культуры.

Гагик Амирханян, представитель армянского этнокультурного объединения:

– Я родился в Армении. В Усть-Каменогорске проживаю с 1988 года. Приехал сюда по просьбе своего брата-близнеца, который тогда окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. Его направили по службе в Восточно-Казахстанскую область, и он позвал меня с собой пожить в Усть-Каменогорске пару месяцев. В том же году в Армении произошло разрушительное землетрясение, и брат перевёлся туда. А я остался здесь. Этот город мне понравился. У меня тут семья, работа, друзья.

Армянское этнокультурное объединение делает многое для сохранения национальной культуры. В областном Доме дружбы наши дети учат армянский язык. Вместе с тем они владеют казахским. Их друзья, среди которых есть русские, казахи и представители других этносов, тоже приходят сюда и просят научить их говорить на армянском языке. Им это интересно.

Мы стараемся больше рассказывать молодому поколению о наших праздниках, традициях, обычаях. Каждый день напоминаем своим детям о том, что нужно уважать всех, независимо от возраста и национальности.

День единства народа Казахстана отмечаю ежегодно, обязательно с семьёй и друзьями. Также стараюсь объяснить сыновьям значимость этого праздника.

Галина Борисович, председатель белорусского этнокультурного объединения:

– Мы с родителями переехали в Усть-Каменогорск из Витебской области Беларуси в 1960 году. Здесь я окончила школу, позже прошла обучение в Чимкентском педагогическом институте культуры на библиотечном факультете. Вернувшись в Восточный Казахстан, работала в областной научно-технической библиотеке. В 2018 году вышла на пенсию. Будучи пенсионеркой, продолжаю деятельность в качестве председателя белорусского этнокультурного объединения.

Оно создано 21 год назад. Я стала очевидцем тех событий. Меня к этой работе привлёк первый председатель объединения Владимир Павлович Магазинщиков. Его уже нет в живых, но люди продолжают начатое им дело.

В основном членами нашего объединения являются представители старшего поколения, но стараемся привлекать и молодёжь. У нас есть клуб «Лявониха». Проводим уроки, во время которых изучаем труды и биографию белорусских композиторов, поэтов, писателей и архитектуру Беларуси. На днях провели познавательное мероприятие «Музыкальное искусство Беларуси – от истории до современности».

Продолжают свою работу вокальные группы «Гармония» и «Крынічка». Также член белорусского этнокультурного объединения Наталья Кузнецова готовит творческие номера с коллективом «Рамонкі» («Ромашки»), в состав которого входят школьники.

Белорусов в Восточно-Казахстанской области не так много, как в других регионах страны. Тем не менее мы продолжаем развивать наше объединение. Кстати, недавно Посольство Республики Беларусь в Республике Казахстан сообщило нам, что в этом году в Казахстане пройдут Дни культуры Беларуси.

1 Мая мы всегда праздновали масштабно. К сожалению, из-за пандемии в этом году, как и в прошлом, не сможем отметить этот день так широко, как хотелось бы. Но эти обстоятельства не умаляют значимость праздника.

Единство – наше главное богатство. Мы живём в Казахстане одной большой и дружной семьёй, многое узнаём и многое перенимаем друг у друга.

Адам Эльмурзаев, представитель чечено-ингушского этнокультурного объединения:

– Я учусь на втором курсе Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных. Также занимаюсь чечено-ингушскими танцами уже 11 лет.

День единства народа Казахстана для нас особенный праздник. В этот день до пандемии коронавирусной инфекции мы все вместе выходили на площадь. Было радостно и интересно.

У меня много друзей разных национальностей. Есть украинец, казах, азербайджанец, армянин. Со всеми дружу и общаюсь.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников и Ануара Тюлюбаева