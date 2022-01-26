Мужественные защитники

На базе воинской части 5518 Национальной гвардии РК в Усть-Каменогорске личный состав солдат срочной службы нового пополнения торжественно принял военную присягу.

В условиях карантинных мер мероприятие было организовано без участия родственников призывников, однако им была предоставлена возможность наблюдать за церемонией в режиме онлайн.

С напутственными словами к молодым воинам обратился начальник Управления кадровой политики Департамента полиции ВКО Ерхат Шалкыбаев.

– Отныне каждый из вас будет задействован в выполнении задач по охране общественного порядка. Исполняйте честно свой воинский долг, мужественно защищайте свободу и независимость Родины, – сказал подполковник полиции Ерхат Шалкыбаев. – Вы берёте на себя ответственность за жизнь и здоровье граждан Республики Казахстан, защиту Конституции и территориальную целостность нашей страны. Уверен, что неукоснительное соблюдение требований присяги позволит вам справиться с этими задачами на отлично. Во время прохождения службы вы изучите военные азы, после сможете продолжить карьеру в органах внутренних дел. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в службе!

Следует отметить, что до военной присяги юноши прошли курс молодого бойца. В течение месяца призывники изучали общевоинские уставы, занимались строевой, огневой и физической подготовкой.

Теперь же перед молодыми солдатами стоит ещё одна задача – пройти ввод в боевую службу. После, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, они приступят к самостоятельному несению службы по обеспечению охраны общественного порядка, оберегая безопасность и покой жителей и гостей Усть-Каменогорска.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ДП ВКО