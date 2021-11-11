Мосты, соединяющие судьбы

В текущем году в Восточном Казахстане состоялся ввод в эксплуатацию нового моста через речку Глубочанку в селе Прогресс Глубоковского района. Продолжается также реализация масштабного проекта по строительству мостового перехода через Бухтарминское водохранилище. Подобные объекты связывают между собой противоположные берега и населённые пункты, а также жизни и судьбы людей.

Малые и большие мосты в одинаковой степени играют важную роль в развитии инфраструктуры региона. К примеру, переправа через Глубочанку возведена вместо старого, разрушенного сильными паводками 2018 года. Возведение уникального моста через рукотворное море в створе двух прибрежных сёл Куйган и Кулынжон, соответственно, Курчумского и Кокпектинского районов ведётся в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию приграничных территорий. В масштабе области есть планы по возведению других мостов, которые никак нельзя разделить на главные или второстепенные. Все они нужны и важны для населения.

«Рудный Алтай» старается держать в поле зрения этапы строительства. Не так давно в информационном центре ВКО состоялся брифинг, посвящённый содержанию, ремонту, строительству дорог, а также других объектов придорожной инфраструктуры. В частности, исполняющий обязанности руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нурбек Тураров рассказал об очередном этапе возведения стратегического объекта для региона и страны в целом.

– Ведётся строительство мостового перехода. Мост двухполосный. Ширина его будет составлять 12 метров. Работы проводятся компанией «ОблШыгысЖол», – уточнил Нурбек Тураров. – На сегодняшний день к мостовому переходу уже выполнены подъездные автомобильные дороги.

По его словам, также обустроена технологическая трасса для движения большегрузов. К строительной площадке подведена линия электропередачи, закупается специальное оборудование. Стройплощадка полностью готова к возведению мостового перехода через Бухтарминское водохранилище.

– Для строителей, рабочих построено общежитие на 250 мест, – продолжает Нурбек Тураров. – Для успешной реализации проекта на участке построены два бетоносмесительных завода. Другие вспомогательные работы, в принципе, уже завершены.

Он отметил, что началось возведение временного моста, который необходим для строительства основного. То, насколько важна переправа через рукотворное море, особенно остро ощущается накануне очередной зимы. В это время до весны прекращается движение паромов. Пока не установится ледовая переправа, люди и транспорт будут делать большой крюк в объезд через другие районы ВКО.

Представитель профильного областного ведомства также непосредственно коснулся другой актуальной темы – она постоянно находит отражение в СМИ. Это состояние автогужевого моста через Иртыш в Семее.

– У нас стоит вопрос по реконструкции автогужевого моста в Семее, – сообщил Нурбек Тураров. – Как вы все наслышаны, мост находится в аварийном состоянии, то есть в ограниченном режиме эксплуатации. Установлены знаки по запрету движения большегрузного транспорта. Допускается движение легкового транспорта и пешеходов.

Кроме того, он проинформировал о реальных планах по совершенствованию дорожной инфраструктуры в двух крупных городах Восточного Казахстана – Семее и Усть-Каменогорске. В частности, перенаправлению большого автотранспортного потока в объезд населённых пунктов. В связи с этим ведётся серьёзная работа по комплексной подготовке и оформлению всех необходимых документов.

Добавим, что с приближением зимы в областном центре автомобилисты по достоинству оценили, насколько удобнее стало передвигаться по новому мосту через реку Иртыш, получившему дополнительные широкие полосы. Расширение и обустройство съезда с моста, увеличение пропускной способности проспекта Сатпаева радует всех. Меньше будет пробок и заторов, особенно в сложный зимний период, что особенно важно для горожан и гостей.

Пользуясь случаем, отметим ещё одну прекрасную новость. Нынче открыто движение по короткому пути из микрорайона КШТ до Алматинской трассы и выход на сёла Меновное, Ахмирово и в город по понтонному мосту. Хотелось, чтобы таких событий у нас стало ещё больше.

Таир Сапаргалиев