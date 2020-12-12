Мост в селе Каинды 

Самый лучший подарок землякам в нынешнем году подготовили представители крестьянского хозяйства «Калисатарулы», которые построили до наступления зимних холодов новый мост через речку.

Жители села Каинды с нетерпением ждали этого события на протяжении многих лет. Теперь через местную речку с одноимённым названием возведена капитальная и надёжная переправа. По официальным данным, стройка завершена в оптимальные сроки и с высоким качеством. Финансовые средства выделены из местного бюджета.

Отныне сельчан не будут тревожить проблемы, прежде возникавшие в период весеннего половодья. Поскольку коллектив крестьянского хозяйства «Калисатарулы» справился с задачей. Своевременно завезены все необходимые строительные материалы, привлечена специальная техника, выполнен целый комплекс сложных монтажных работ и операций.

По информации акима Самарского сельского округа Ахмета Кудербаева, в состав которого входит населённый пункт, земляки от души благодарят подрядчиков. Особые слова признательности звучат в адрес главы хозяйства Самархана Жотабаева.

Возглавляемый им коллектив давно и охотно участвует в общественных делах, оказывает спонсорскую помощь, участвует в благотворительных акциях, трудовом воспитании сельской молодёжи.

Меир Токобаев

Кокпектинский район