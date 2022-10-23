Молодёжь – за мирный атом

В преддверии Дня Республики студенты Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева приняли участие в международном конкурсе «ХакАтом СНГ». Совместно с учащимися вузов Армении и Киргизии студенческие команды решали важные вопросы ядерной энергетики.

В конце прошлой недели в стенах ВКТУ имени Д. Серикбаева прошёл второй атомный хакатон «ХакАтом СНГ», приуроченный к национальному празднику – Дню Республики.

Основной темой конкурса являлись вопросы современной ядерной энергетики. В необычном двухдневном форуме, который проходил в режиме онлайн, приняли участие студенты Казахстана, Армении и Киргизии.

В составе девяти команд соревновались учащиеся 1–4 курсов Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, а также студенты Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова и Национального политехнического университета Армении.

– На участие были заявлены 23 студента ВКТУ в составе пяти команд, – рассказали в пресс-службе ВКТУ имени Д. Серикбаева. – Мероприятие для наших ребят организовали на базе Центра Киберспорта ВКТУ.

Хакатон посвятили разработке оптимальных методов обработки информации для предсказания значений технологических параметров АЭС на основе реальных данных и показаний датчиков. Забегая вперёд отметим, что восточноказахстанские студенты были на высоте.

– В первый день мероприятия командам представили установочные лекции по атомной энергетике, применению радиационных технологий для защиты окружающей среды, обеспечению безопасности АЭС, – объяснили в пресс-службе ВКТУ. – Затем участники получили задания, на выполнение которых им дали 24 часа.

На следующий день командам предстояло защищать свои работы в формате «science slam» (англ. «научный слэм» – соревнование в виде коротких выступлений учёных с рассказами о своих исследованиях в научно-популярной форме).

– На презентацию отводилось десять минут. Поэтому жюри оценивало не только само решение поставленной перед конкурсантами задачи, но и коммуникативные навыки представителей команд, креативность, а также качество презентаций, – уточнили в пресс-службе ВКТУ. – Все команды показали высокий уровень подготовки и с честью выдержали испытание. Но поскольку хакатон – это все-таки конкурс, жюри подвело итоги и объявило победителей и призёров состязания, показавших лучшие результаты, по мнению экспертов.

Первое место присудили команде «Альфа-частицы» (участники: Арслан Бектемиров, Алина Измайлова, Леонид Измайлов, Алемхан Ташеков, лидер команды – Антон Смирнов) из ВКТУ имени Д. Серикбаева. Впрочем, второе и третье призовые места также заняли команды ВКТУ «Соляридзе-235» (участники: Нұржігіт Айтқазин, Иван Елистратов, Валерий Иванов, Амир Мусаев, лидер команды – Максим Синельников) и «Теория большого взрыва» (участники: Давид Лискунович, Темирлан Огузбаев, Тимофей Перевалов, Руслан Смехов, лидер команды – Давид Борозенец). Тем самым студенты Восточно-Казахстанского университета не только показали невероятные результаты, но и задали высокую планку для будущих конкурсов.

Команда-победитель с лидером Антоном Смирновым набрала наивысшее количество баллов по итогам конкурса. К слову, решать серьёзные задачи хакатона для Антона не впервой: в марте этого года студент уже принимал участие в подобном мероприятии.

– Перед нами стояла цель предложить решение проблем развития атомной энергетики в странах СНГ, которые пока ею не обладают, – поделился впечатлениями Антон. – Эта отрасль имеет огромное значение, на мой взгляд, это единственная «зелёная» энергия, которая действительно может поддерживать огромные города, и в которую я верю. Задания были связаны с анализом данных АЭС. Лично для меня сложность состояла в ограниченном времени. А вот командную работу удалось организовать легко. Больше всего понравился процесс решения заданий. Соперники оказались довольно сильными. Победа меня приятно удивила. Думаю, помогли победить компетентность и артистизм участников нашей команды. Это прекрасная возможность проявить себя и научиться чему-то новому.

Молодой человек обучается на втором курсе факультета базовой инженерной подготовки по специальности «Математическое и компьютерное моделирование». Антон признался, что математикой и программированием увлекается ещё со школы. По окончании университета планирует работать в сфере IT либо аналитики. Студент отметил, что этот сегмент рынка труда на сегодня достаточно прибыльный. Но главное, что юноше нравится будущая профессия.

В завершение хакатона перед участниками выступили представители организаторов и судейской коллегии.

– Несмотря на то, что все из разных стран, мы хорошо понимаем друг друга и движемся в одном направлении, – подчеркнул директор Информационного центра по атомным технологиям при Ядерном обществе Казахстана Сеит Алиев. – Использование мирного атома и атомных технологий несёт нам богатство и здоровье.

Хакатон – (англ. Hackathon, составное слово от hacker «хакер» и marathon «марафон») – форум, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время.

Лилия Дроздова