Молодёжь на льду 

В Казахстане проходит молодёжный чемпионат страны JAS HOKEI LIGASY.

В этом сезоне выступают десять коллективов, в составе участников произошли изменения: чемпионат пропустят команды «Алматы» и «Актобе». Их места займут «Барыс-Жас» (вторая команда из системы ХК «Барыс») и «Ястребы» из Уральска.

Формат турнира аналогичен «взрослому» чемпионату: каждая команда сыграет по два матча дома и два – на выезде. Далее восемь лучших коллективов выйдут в плей-офф, где будут разыграны медали. Каждая серия плей-офф будет длиться до четырёх побед одной из команд.

В чемпионате принимает участие команда «Торпедо», сейчас она на третьем месте в таблице: шесть сыгранных игр, пять побед, одно поражение и пятнадцать набранных очков. На втором месте – «Ястребы» с семнадцатью очками, а на четвёртом и пятом – AH Arlan и «Астана», у которых тоже по двенадцать и одиннадцать очков (но они сыграли по восемь игр).

Последние две игры у «Торпедо» были с «Горняком», обе встречи усть-каменогорские хоккеисты уверенно выиграли (2:6 и 1:8). Единственное поражение подопечные Владимира Беляева потерпели на выезде в Уральске, где они играли против «Ястребов», добыв победу в первом матче (2:6), но уступили во втором (5:2).

Дмитрий Одинцов