Молодёжь – будущее страны

Духовно-нравственное воспитание молодёжи является важным звеном в развитии гражданского общества.

Будущее нации напрямую зависит от сегодняшней молодёжи. В её руках – бережное сохранение традиций, культуры и искусства, оставленных нашими предками. Именно представители молодого поколения являются преемниками этого бесценного достояния и продолжателями благих дел, направленных на дальнейшее процветание страны.

В начале XX века именно молодёжь представляла большую часть казахской интеллигенции, активно вышедшей на политическую арену. Одним из руководителей первой казахской молодёжной организации «Бірлік» был Смагул Садвакасов. Движение было организовано в Омске в 1914 году с целью приобщения казахского народа к культуре, литературе и нравственным ценностям, а также для воспитания у молодёжи чувства патриотизма и сохранения национальной идентичности.

Доверие партии «Алаш» в своё время выразил видный представитель той эпохи, поэт с мировым именем Магжан Жумабаев, написав стихотворение «Я верю в молодых!».

К слову, лидеры молодёжных движений стали национальными героями не без влияния медресе и их религиозных наставников. С раннего возраста алашевцы воспитывались в русле нравственности и духовности и готовы были служить на благо своему народу.

И сегодня представители духовенства уделяют пристальное внимание нравственному воспитанию молодёжи.

В настоящее время в Казахстане насчитывается около трёх тысяч мечетей. Что примечательно, большинство верующих, посещающих их, – молодые люди. Они приходят к имамам за мудрыми советами, регулярно слушают лекции.

Немало трудных подростков после общения с имамами пошли по пути исправления и нравственного развития. Священнослужители помогают также в решении многих проблемных вопросов, возникающих в гражданском обществе.

Деятельность представителей Духовного управления мусульман Казахстана сосредоточена на объединении нации, создании условий для формирования нравственно здорового общества. В частности, в мечетях проводятся лекции для молодёжи, рассказывающие о традиционных религиозных течениях, предостерегая юных казахстанцев от попадания под влияние деструктивных религиозных течений.

Кроме того, священнослужители оказывают всестороннюю помощь нуждающимся семьям, воспитывая своим примером подрастающее поколение, и как результат количество молодёжи, в том числе волонтёров, принимающих участие в таких мероприятиях как акция «Дорога в школу» и других благотворительных мероприятиях ежегодно растёт.

В Хадисе, в котором собраны мудрые изречения пророка Мухаммада, говорится: «Самые любимые люди для Аллаха – это самые полезные из них».

Для благополучия страны каждый должен вносить свою лепту, быть полезным в своём деле: студент – в учёбе, специалист – в профессии, общество – в единстве достижения благих целей. Как сказал Абай: «Верь в себя, возьми себя в руки, с умом трудись за двоих…».

Каждому из нас по силам сделать этот мир лучше. И начать надо с себя: почитать землю, на которой родились, и прилагать все усилия для взращивания и укрепления в себе высших духовных помыслов и единства мыслей, слов и поступков.

По заказу Управления по делам религий ВКО

Фото primeminister.kz