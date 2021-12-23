Молодые, активные и успешные

В Семее состоялась торжественная церемония вручения молодёжной премии «Жыл таңдауы – 2021».

По словам организаторов, в этом году победителей определяли в десяти номинациях, среди которых, к примеру, «Лучший студент», «Лучший молодой журналист» и «Лучшая молодая семья», «Лучший молодой врач», «Лучший спортсмен».

– Мероприятие проводится при поддержке городского отдела внутренней политики. Его цель – наградить представителей молодёжи, которые добились успехов в разных сферах деятельности. В этом году на премию акима поступило 50 заявок. Победители были определены путём голосования и решением комиссии, – рассказал руководитель молодёжного ресурсного центра Семея Олжас Согымбай.

Сами участники также отметили важность конкурса, который для многих сегодня является мотивацией к новым свершениям.

– Я вошёл в ТОП-100 студентов колледжей Казахстана. В этом конкурсе приняли участие 500 тысяч человек со всей страны. Из каждого региона выбрали по 10 студентов, в целом отобрали 100 человек. Голосование проводилось посредством социальных сетей, – рассказал студент колледжа транспорта Семея Ризат Муратов.

Победители удостоились денежной премии. Награды ребятам вручил аким города Бакытжан Байахметов.

Флора Левина

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Семей