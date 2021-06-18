Много света и зелени

В Аягозе ведутся масштабные работы по благоустройству и озеленению.

По мнению руководства города, одной из главных предпосылок этому является расположение древнего города на стыке девяти дорог. За счёт внушительного пассажиропотока город посещает большое количество людей, поэтому важно, чтобы Аягоз был красивым, уютным и чистым.

В настоящее время ведутся работы по прямолинейной обрезке деревьев на улицах города, в парках, стрижке травы, сухостоя, поливу и содержанию травы на газонах. Выполняется покраска малых архитектурных форм, благоустройство прилегающих территорий.

Работы по озеленению выполняет подрядная организация ТОО «ERAGRO». Ранней весной на улице Б. Момышулы, в парках имени Козы Корпеш-Баян Сулу, Абая было высажено 16 тысяч саженцев различных цветов. На улицах Кабанбай батыра и Шакарима – 200 саженцев ели. За освещение в городе несёт ответственность ТОО «Толы». По словам и. о. акима города Аягоза Ерсина Тусупова, освещение улиц и парков, запланированное на 2020 – 2023 годы, на договорной основе также взяла на себя эта организация.

– Через Аягоз проходят железная дорога «Турксиб», трасса Усть-Каменогорск – Алматы, – сообщил он. – С первого летнего месяца количество транзитных путешественников, которые пересекают город, значительно увеличивается. Если в северном направлении через Аягоз пассажиры следуют в Семей, Усть-Каменогорск и Россию, то на юге от нас расположены Талдыкорган, Алматы, Тараз, Шымкент, Кызылорда и другие города. Восточное побережье озера Алаколь также привлекает туристов. С наступлением летнего сезона сюда съезжаются многочисленные желающие искупаться и погреться на солнце.

По данным Ерсина Тусупова, на сегодняшний день приводятся в порядок территории внутригородских парков и скверов, устанавливаются мини-футбольные поля. Их планируют оборудовать для детей на улицах Школьной и Алтынсарина. Отдельное внимание уделяют среднему ремонту дорог на улицах Молдагуловой, Габбасова, Новой, Кошкарбаева, Терешковой. Запланирована установка остановочных комплексов, детских спортивных площадок на бульваре Абая и улице Алтынсарина. Также детские спортивные площадки появятся возле многоквартирных домов на бульваре Абая.

– На сегодняшний день ряд подрядных компаний, выигравших конкурсы по госзакупкам, активно участвует в благоустройстве города, – проинформировал Ерсин Тусупов. – Так, на ТОО «ОЗОН» возложены работы по санитарной очистке, на ИП «Бекасыл» – по содержанию памятников и архитектурных скульптур. Работы по отсыпке внутригородских дорог песком и щебнем выполняет ТОО «Нурлы жол». Конкурс по содержанию летних дорог выиграло МКУ «СУ», которое ведёт работы по контракту.

В преддверии 30-летия Независимости Казахстана в городе посажено около 3000 деревьев. Из них 1000 елей высадили в рамках общенационального проекта «Киелі табиғат». В этой акции приняли участие аким района С. Искаков, секретарь районного маслихата К. Досиханов, прокурор района Р. Муратбеков, военный прокурор Т. Бекбергенов, руководитель объединённого отдела по делам обороны города Аягоза С. Айтказин, первый заместитель председателя районного филиала партии Nur Otan К. Габдулина и депутаты районного маслихата.

– Мы усердно трудимся над тем, чтобы город стал привлекательным и комфортным, а дороги в нём – ровными, – резюмировал Ерсин Тусупов. – Постараемся сделать так, чтобы и ночной облик Аягоза был современным и ярким.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район