Мир дому твоему

29 августа – День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – особая дата не только для Казахстана. В мире это также Международный день действий против ядерных испытаний. В дело антиядерного движения свой вклад внесли жители ВКО.

Для жителей Восточного Казахстана деятельность Семипалатинского полигона – не пустой звук. Многие территории области до сих пор входят в зону повышенного радиационного риска. Так, согласно ст. 7 Закона РК от 28 декабря 1992 года «О социальной защите населения, пострадавшего вследствие испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», к зоне повышенного радиационного риска относятся некоторые города и районы Восточного Казахстана. До сих пор их уроженцы и жители имеют статус пострадавшего населения, подтверждённый соответствующим удостоверением.

По многолетней традиции мероприятия в честь этой важной даты стартовали в Семее 28 августа. Большая делегация врачей, прибывшая из разных стран мира, примет участие в работе Международной научно-практической конференции «Экология. Радиация. Здоровье» имени академика НАН РК Б. Атчабарова, которая проходит на базе Государственного медицинского университета города Семея.

Отметим, что Бахия Атчабаров в 1957–1960 годах был руководителем широкомасштабного экспедиционного исследования по изучению влияния испытаний ядерного оружия на здоровье населения в Семипалатинской области (ныне область Абай).

Результаты проведённых исследований едва поместились в 13 томах отчётов сотрудников экспедиции. Эти уникальные материалы сейчас ценятся на вес золота. Сравнивая данные конца 50-х – начала 60-х годов прошлого века, современные учёные и медики имеют возможность проводить динамику роста или спада уровня того или иного заболевания. Кстати, именно в результате этой исторической научной экспедиции врачи впервые выявили симптомы патологии, вошедшей в медицинскую литературу как синдром Кайнара.

С тех пор минуло почти полвека. Продолжая дело своих наставников, современные врачи и учёные проводят исследования в области влияния малых доз радиации в течение длительного времени на состояние здоровья пострадавшего населения и их потомков, а также окружающей среды.

Вот и на этот раз в рамках конференции обсуждались актуальные темы радиационной экологии и безопасности, а также профилактики, лечения и реабилитации населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях.

Также в Семее состоится Акция мира, посвящённая 32-й годовщине закрытия Семипалатинского ядерного полигона. После возложения цветов к монументу «Сильнее смерти» и минуты молчания, будут подведены итоги конкурса «Мир дому твоему», приуроченного к памятной дате.

Екатерина Гуляева