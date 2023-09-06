Фундамент для олимпийских побед

В Казахстане отмечают 30-летие олимпийского движения, торжественные мероприятия и акции проходят во всех регионах страны, и Восточно-Казахстанская область не стала исключением.

Во встрече с представителями Национального Олимпийского Комитета РК приняли участие известные спортсмены, тренеры, ветераны спорта Восточного Казахстана, представители акимата области и депу-

таты.

Как отметил Генеральный директор НОК РК Серик Каскабасов, имена восточноказахстанских выдающихся спортсменов известны не только в Казахстане, но и во всём мире. Регион по праву называется кузницей кадров в зимних видах спорта.

Все помнят успехи лыжника Алексея Полторанина из Риддера, одержавшего победу на чемпионате мира, наших фристайл-могулистов, вошедших в десятку сильнейших спортсменов планеты. Запомнился и триумф бронзового призёра по фристайл-могулу на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане и чемпионате мира 2019 года Юлии Галышевой.

Болельщики Казахстана гордятся высокими достижениями чемпионки лондонской олимпиады по лёгкой атлетике Ольги Рыпаковой, бронзового призёра Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпиона Азии – 2016 по тяжёлой атлетике Дениса Уланова и других спортсменов из ВКО.

– 30 лет назад началась история казахстанского спорта, – обратил внимание Серик Каскабасов. – За годы независимости наша страна прошла семь олимпийских циклов. В активе республики 71 олимпийская медаль, 14 из которых золотые. Но, как известно, медали просто так не даются. Это упорный труд самих спортсменов, их тренеров, команды. Весомый вклад в развитие олимпийского спорта вносит и руководство страны.

В рамках специального мероприятия состоялось чествование ветеранов и деятелей спорта, выдающихся спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие олимпийского движения в Республике Казахстан. Они были награждены юбилейными медалями и благодарственными письмами НОК РК.

– Хочу выразить благодарность тем, кто стоял у истоков олимпийского движения нашей страны, – отметила в своём выступлении легкоатлетка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. – Каждый из них принял участие в написании казахстанской истории спорта. Благодаря им мы получили возможность защищать честь Независимого Казахстана на международном уровне. Действующим нашим спортсменам хочу пожелать успехов на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Как отметил ветеран спорта, заслуженный тренер республики по самбо и дзюдо Жанадил Атаев, сейчас для молодёжи созданы все условия для занятий спортом. Построены оснащённые, современные спортивные комплексы, и это позволяет быть уверенными в том, что наши главные победы ещё впереди.

Ерик Абитов