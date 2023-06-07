Два дня в сентябре…

Сегодня в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошло мероприятие, посвящённое дню рождения поэта, чьим именем назван книжный храм.

С самого утра перед «пушкинкой» была развёрнута выставка, проводились познавательные викторины и квесты – и всё это под музыку пушкинской эпохи. Организаторы сделали акцент на том, что именно в этом году исполняется 190 лет с момента пребывания Александра Сергеевича Пушкина в Казахстане. Работая в 1833 году над материалами для «Истории Пугачёвского бунта» и повести «Капитанская дочка», Пушкин отправился к степям, еще хранившим отзвуки тех событий. Его поездка в Уральск длилась совсем недолго – всего два сентябрьских дня, но и этот короткий промежуток времени нашёл отражение в его творчестве. И, по словам специалистов библиотеки, очень радостно сознавать, что в великой Болдинской осени поэта были и казахстанские дни, укрепившие связь гения русской и мировой литературы и Великой Степи.

О результатах творческой поездки Пушкина в Казахстан было рассказано в литературных экспозициях «Созвучие великих: Абай и Пушкин» и «Коллекция Пушкинианы».

На площадке перед библиотекой также прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику Пушкина, которая дала старт праздничной программе «Пушкин – мой, твой, наш…». У поэтического микрофона звучали стихотворения Александра Сергеевича на английском, немецком, французском, турецком и даже китайском языках. Можно было как продекламировать любимые лирические произведения поэта, так и авторские посвящения Пушкину. Гостей праздника порадовали концертные номера коллектива Восточно-Казахстанского Русского культурного центра.

Тем же, кто не смог посетить праздничное мероприятие, не стоит расстраиваться – можно посмотреть выставку «Абай и Пушкин» на сайте библиотеки http://pushkinlibrary.kz. или пройти онлайн-викторину «Слова давно минувших дней» на знание значений устаревших слов (архаизмов и историзмов), встречающихся в произведениях Пушкина.

Дарья Штейн