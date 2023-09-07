Атом для мира и человека

Наука и производство играют значимую роль в освоении мирного атома, и сегодня Казахстан может стать одним из передовых государств в сфере ядерной физики. Тем более, что для этого есть все необходимые условия.

В рамках 30-летия Ассоциации «Ядерное общество Казахстана» члены Ассоциации, в том числе представители АО «Ульбинский металлургический завод», а также зарубежные коллеги обсудили потенциал и перспективы использования атомной энергетики.

Вклад представителей ВКО в реализацию политики нераспространения, использования атомной энергии в мирных целях на благо человечества оценивается очень высоко. Яркими примерами тому служат проекты АО «УМЗ» по производству и поставкам на экспорт топлива для АЭС с зарубежными партнёрами.

Как отметил президент Ассоциации «Ядерное общество Казахстана» Владимир Школьник, это одна из немногих общественных организаций, которая эффективно работает и в неё входят более 30 тысяч человек, причём как индивидуально, так и в составе рабочих коллективов.

– Членами Ассоциации являются все предприятия атомной промышленности Республики Казахстан, соответствующие университеты, институты, Национальный ядерный центр РК, – рассказал Владимир Школьник. – Наше сообщество создано, чтобы максимально способствовать научно-техническому прогрессу страны, сохранять и развивать ядерные технологии, а самое главное передавать знания, накопленные в течение многих десятилетий, молодёжи.

Он отметил, что коллеги-единомышленники собрались, чтобы поздравить друг друга, чествовать ветеранов, рассказать о том, что сделано за 30 лет, какие цели и задачи стоят перед Ассоциацией. Также прозвучали выступления специалистов, руководителей организаций по тематикам, в рамках которых они работают, состоялся обмен знаниями, выработка соответствующих решений, будущих задач и целей совместной эффективной деятельности.

– Ядерное общество Казахстана имеет тесные связи с США, Японией, Европейским союзом, Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и, вообще, все учёные-ядерщики хорошо знают друг друга, – подчеркнул Владимир Школьник, отмечая совместную работу с Пагуошским комитетом, созданным по инициативе Нобелевских лауреатов Эйнштейна и Рассела в 1955 году прошлого века. – Действует также казахстанский комитет, созданный по поручению Главы государства. Это очень важно, потому что сейчас, в непростое время он остаётся одной из немногих площадок, где собираются все учёные. Борьба за мир продолжается и становится как никогда актуальной, а ядерщики принимают в этом самое непосредственное участие.

Важность развития фундаментальных наук, внедрения их достижений в производство, роль в экономике региона и страны, других государств отметил также аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

– Казахстан имеет все возможности стать одним из передовых государств в области ядерной физики, – сказал глава региона. – Этот научный потенциал у нас в стране есть. Здесь собрались те люди, кто вносили и вносят огромный вклад в развитие современной физики у нас, в Казахстане. На пути укрепления глобальной безопасности мирные инициативы независимого Казахстана находят всеобщую поддержку со стороны мирового сообщества.

О вопросах подготовки квалифицированных кадров нового поколения, необходимости внедрения инноваций рассказали ректор КАСУ, академик Ережеп Мамбетказиев, другие учёные, производственники. Общение коллег продолжилось в рамках пленарных заседаний, также в программе был предусмотрен технический тур на АО «УМЗ» для знакомства с новым перспективным производством предприятия.

Таир Сапаргалиев