Группа KAZ Minerals продолжает вакцинацию работников вахтовых предприятий от COVID-19.

К кампании поэтапной вакцинации присоединились сотрудники Актогайского месторождения в Восточно-Казахстанской области. На первом этапе вакцину здесь получили около 100 человек – работники и подрядчики проектной команды, задействованной на строительстве проекта расширения Актогай II.

В ближайшие дни начнётся вакцинация и в основном вахтовом посёлке – среди работников и подрядчиков операционной компании ТОО «KAZ Minerals Aktogay». Второй компонент вакцины работники получат через 21 день здесь же, на месторождении. Все данные о вакцинации будут внесены в электронные базы Министерства здравоохранения РК и после введения второго компонента будут доступны в приложении e-Gov Mobile.

KAZ Minerals в 2020 году одной из первых промышленных компаний в Казахстане запустила лабораторию для обработки образцов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В лаборатории, установленной на Актогайском ГОКе, проходят тестирование работники компании и сотрудники подрядных организаций, в том числе задействованные в проекте расширения Актогайского месторождения.

Ранее вакцинация началась и на предприятии KAZ Minerals Bozshakol в Павлодарской области. Там по состоянию на 30 апреля вакцину получили 330 работников и подрядчиков.

– Безопасность наших работников остаётся для нас приоритетом. Вакцинация поможет минимизировать риски заражения и создать более безопасную среду в нашем вахтовом посёлке и на строительной площадке, а также обеспечить безопасную и своевременную реализацию нашего ключевого проекта роста в Казахстане, – говорит директор проекта расширения Актогая Эндрю Баттесон.

С этим мнением согласен и генеральный директор ТОО «KAZ Minerals Aktogay» Филипп Уелтен.

– Я рад, что на Актогае началась поэтапная кампания вакцинации. Это большой шаг вперёд в обеспечении безопасности наших сотрудников и подрядчиков. Мы считаем, что иммунизация поможет изменить ситуацию к лучшему, и призываем коллег поддержать кампанию вакцинации в Казахстане. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку в этом вопросе, – подчеркнул Филипп Уелтен.

Баян Аскар

Фото ТОО «KAZ Minerals Aktogay»

Аягозский район