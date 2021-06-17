Микроорганизмы на службе у хлеборобов

Новое направление в отечественной аграрной отрасли – биологизированное земледелие – стало реальностью в селе Самарском Кокпектинского района. Более того, на базе крестьянского хозяйства «Лик» уже работает первый в Восточном Казахстане, а возможно и в стране, завод по производству биоорганизмов.

Вначале немного истории. Ставшее авангардным в освоении передовых научных достижений в сельхозпроизводстве, это предприятие создано на базе бывшего колхоза. Должность председателя в нём в течение 30 лет занимал Виктор Лопаткин. Это был период неуклонного движения вперёд, претворения в жизнь поставленных планов по развитию экономики, улучшению жизни.

Хозяйство являлось базовым для бывшего Самарского района, у него перенимали опыт, на него равнялись. Только пашни, на которой сеялись зерновые, подсолнечник и другие культуры, в колхозе было порядка 11 тысяч гектаров. Наряду с развитым полеводством, в нём занимались животноводством. Дойное стадо насчитывало 1400 коров. На животноводческом комплексе были внедрены передовые по тем временам технологии: механизированная дойка коров, раздача кормов и уборка навоза. Председатель проявлял подлинную заботу о людях, чьими руками создавалась экономика. По его инициативе в Самарском был отстроен целый микрорайон, где проживали члены колхоза. Дома в нём были подключены к централизованному водообеспечению и канализации.

Эстафету Виктора Лопаткина достойно продолжают его сыновья Михаил и Игорь. Первый из них является руководителем «Лика», второй – его заместителем. Суть и назначение биологизированного земледелия разъяснил Игорь Лопаткин, который ведает научным направлением производства агроформирования. Кстати, наука здесь уже много лет является неотъемлемой частью производственной деятельности.

По словам Игоря Лопаткина, игнорирование правил севооборота, чрезмерное использование химических препаратов, неграмотная технологическая обработка земли неизменно приводят к её истощению. В Канаде, Австрии и других странах, где технологии выращивания сельскохозяйственных культур находятся на очень высоком уровне, уже перешли на биологизированное земледелие. Сегодня это актуально и в нашей стране. Итак, что же такое биологизированное земледелие?

– Любое растение содержит микроорганизмы, – поясняет Игорь Лопаткин. – Скажу больше, они есть и в организме человека, в целом 5–8 килограммов. На одном гектаре пашни должно быть до 40 тонн микроорганизмов. В этом случае мы гарантированно получим здоровую сельскохозяйственную продукцию, положительно влияющую на здоровье человека. По результатам проведённых исследований, в действительности фактический показатель – 1,5–2 тонны микроорганизмов на один гектар. Поэтому три года назад мы смогли запустить на своей производственной базе завод по производству биологических микроорганизмов, чтобы насыщать ими наши земли.

Они делятся на три основные группы: азотофиксирующие, фосфатомобилизующие, биофунгициды. У каждой группы есть своё предназначение. После того как они окажутся в почве, первые фиксируют азот из атмосферы. Он необходим для синтеза белков, формирующих растения. Вторые позволяют усвоить недоступный для растения фосфор из почвы. В свою очередь фосфор помогает корневой системе растения вырабатывать иммунитет против грибков и прочих болезней. Ведь растения, как и люди, могут болеть, выздоравливать, голодать… Третьи микроорганизмы – биофунгициды – предотвращают плесневые, грибковые, вирусные болезни. Они защищают от развития различных патогенов: фузариоза, мучнистой росы, парши, чёрной ножки, корневой гнили и т. д.

В цехе биозавода фермерского хозяйства «Лик» расположен ряд закрытых квадратных контейнеров, наполненных жидкообразной массой. Она, как выяснилось, и есть биологические микроорганизмы. Разглядеть их можно только через микроскоп. Как рассказали владельцы биозавода, в контейнерах происходит размножение микроорганизмов. К настоящему времени оно уже состоялось. Следующая фаза – их дальнейшее созревание, которое происходит в двух огромных ёмкостях, находящихся рядом. В них также идут процессы, которые незаметны невооружённым глазом. Уже из ёмкостей микроорганизмы будут помещены в бочку спецмашины. Её выведут на поля, и с помощью распылителей микроорганизмы окажутся в почве.

– Что принёс хозяйству переход к биологическому земледелию?

– Известное выражение «Хлеб всему голова» не потеряло своей актуальности и ныне. Поэтому аграрная отрасль для нашей страны остаётся приоритетным направлением в сфере экономики. Для того чтобы она получила дальнейшее развитие, мы не должны допустить истощения плодородного слоя почвы, не имеем права оставить потомкам безжизненные просторы.

Справка: Биологизация земледелия основана на том, что любая почва – это живой организм, состоящий как из органических, так и из неорганических веществ. В ней существуют (живут) «растительные» и живые организмы, т. е. растения с их корнями и надземными органами (стеблями, листьями, цветками), почвенные микроорганизмы (бактерии, грибы, черви) и всякие насекомые и их личинки. Существование живых организмов в почве осуществляется за счёт растительных и биологических веществ, а растительных – за счёт кислорода воздуха, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, их самих, так называемых продуктов распада белковых тел – перегноя, из которого в процессе минерализации (разложения) образуются необходимые растениям элементы питания. Таким образом, биологическая жизнь почвы регулируется деятельностью микроорганизмов или выделяемых ими ферментов.

Благодаря насыщению почвы производимыми на биозаводе микроорганизмами началось структурирование земли. Хотим подойти к плавному отказу от минеральных удобрений. В перспективе – к полному исключению их из технологической цепочки. Это станет возможным, когда полезных микроорганизмов будет в почве уже в достаточном количестве. Кстати, ещё одно их свойство – способность перерабатывать тяжёлые металлы, гербициды и пестициды в земле.

Кроме того, наше хозяйство отказалось от использования прежних методов вспашки земли с применением привычных плугов. Дело в том, что такие плуги перемешивают плодородный слой. Это негативно влияет на состояние микроорганизмов. Они делятся на аэробные, которые живут на верхних «этажах» почвы, и анаэробные, находящиеся на нижних. При вспашке старым методом «этажи» перемешиваются, как и микроорганизмы. В результате они погибают, что, в свою очередь, отражается на состоянии плодородного слоя и растений. Поэтому мы перешли на так называемые чизельные плуги с вертикальной обработкой почвы.

– Оценку трудам крестьянина даёт осенняя страда. Как повлиял переход на биотехнологию на урожайность с ваших полей?

– Земли хозяйства считаются богарными. В последние два года получали не менее 20 центнеров с каждого гектара. Кстати, в Канаде на таких же землях получают по 42 – 50 центнеров с гектара. Поэтому нам есть к чему стремиться. Убеждены в том, что за биологизированным земледелием – будущее полеводства сельскохозяйственной отрасли страны.

– Расскажите, как вы пришли к этой идее?

– Я окончил Новосибирский аграрный университет и получил профессию учёного-агронома. Кстати, как и мой брат, глава нашего предприятия Михаил Лопаткин. Он также является учёным-агрономом. Я занимался научными изысканиями в Новосибирском институте цитологии и генетики. Изучал мировую литературу, касающуюся вопросов биологизированного земледелия. Кроме того, чтобы перейти непосредственно к практике, сотрудничал с казахстанскими, российскими и зарубежными учёными. Стоит отметить, что отечественная наука за последние годы очень сильно продвинулась вперёд и казахстанским молодым учёным уже есть что сказать аграриям-практикам. Нет сомнений, что только в тесном сотрудничестве с наукой отечественная сельхозотрасль сможет достичь поставленных высоких рубежей.

Рысбек Жантыкеев

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Кокпектинский район