Микрокредиты на большие цели

Молодёжь Восточного Казахстана сможет получить льготные микрокредиты с процентной ставкой всего в 2,5% годовых.

Такое поручение в своём Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что необходимо разработать отдельный механизм кредитования именно для этой категории казахстанцев.

Чтобы полноценно исполнить поручение Президента РК, в ряд законодательных и нормативно-правовых актов внесены соответствующие изменения и дополнения. По словам руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Альмиры Мусиновой, если прежде к категории «молодёжь» относились граждане в возрасте до 29 лет, то с февраля текущего года – до 35 лет.

– Механизм льготного мик-рокредитования молодёжи разработан Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, – рассказала руководитель профильного ведомства. – Микрокредиты предоставляются молодым людям в возрасте от 21 до 35 лет с соблюдением принципов срочности, платности (номинальной ставке вознаграждения – не более 2,5 процента годовых), возвратности, обеспеченности (наличие залогового обеспечения) и целевого использования.

Микрокредиты выдаются на любые цели, за исключением следующих:

Приобретение, строительство или ремонт жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретение земельных участков (с любым целевым назначением). Приобретение ценных бумаг (портфельные инвестиции). Производство или приобретение оружия (в том числе составных для него), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота. Организация и (или) развитие игорного бизнеса. Деятельность, связанная с террористической и любой иной деятельностью, запрещённой законодательством Республики Казахстан. Выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда, выращенного на собственных участках. Приобретение табачной и/или алкогольной продукции. Погашение кредиторской задолженности. Личные потребительские цели, не связанные с ведением бизнеса.

Получить кредит могут молодые предприниматели, которые зарегистрированы в качестве юридического лица в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан менее пяти лет до подачи заявления на получение кредита.

Кредиты предоставляются через поверенного агента АО «Аграрная кредитная корпорация».

Сумма кредитования составляет до пяти млн тенге на срок до пяти лет на любые цели, в сфере животноводства можно получить ту же сумму, но на срок до семи лет. В 2023 году бюджетом предусмотрена выдача 218 кредитов в объёме кредитования 1 090 млн тенге.

Дарья Штейн