Миграционные процессы

В первом квартале этого года по сравнению с прошлым годом число прибывших в Восточно-Казахстанскую область уменьшилось на 15,1 процента, а выбывших – на семь процентов.

По информации Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, за эти три месяца на постоянное место жительства из других стран и областей республики в регион прибыло 1,7 тысячи человек. При этом за пределы области в течение указанного времени выехало 4,2 тысячи человек.

При выборе места жительства 84,9 процента выбывших за пределы области предпочли другие области Казахстана, 14,2 процента – страны СНГ и один процент – страны дальнего зарубежья.

В рамках межобластной миграции наиболее интенсивный обмен восточноказахстанцев отмечался с городами Нур-Султан, Алматы и Алматинской областью. По словам специалистов, это обусловлено возможностью трудоустройства в крупном городе, благоприятными природно-климатическими условиями и территориальной близостью этих регионов.

– 95,5 процента от общего числа прибывших в Восточный Казахстан за три месяца приехали из других областей Казахстана, 3,5 процента – из стран СНГ и один процент – из стран дальнего зарубежья, – проинформировали в Департаменте БНС АСПиР РК по ВКО.

Кроме того, 5,5 тысячи человек участвовало во внутриобластной миграции. Отмечается, что жители депрессивных регионов поселяются в более благополучные. Так, из городов и посёлков нашей области выбыло 2 тысячи человек, из сёл – 3,5 тысячи. В сельской местности в результате внутриобластных перемещений за три месяца отмечен отток на 1,1 тысячи человек, в городах, напротив, зафиксировано увеличение на ту же величину.

Ания Есмухамет