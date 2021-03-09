Вести из районов

Место встречи

09.03.2021
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В Семее в университете Шакарима открылся центр «Парасат жолы». 

Это новый проект, реализуемый во всех городских и районных библиотеках Восточно-Казахстанской области. В торжественном открытии центра в университете принял участие руководитель республиканского центра «Парасат жолы», писатель, общественный деятель Садыбек Тугел, а также руководство областной антикоррупционной службы. 

– Центр станет диалоговой площадкой по продвижению идеологии добропорядочности и бесценного наследия Абая и Шакарима по нравственному, духовному воспитанию молодёжи, – отметил советник ректора вуза Берікхан Иісбекұлы. – Также это будет место встречи молодёжи с общественными и государственными деятелями, творческой и научной интеллигенцией. 

Как подчеркнул Садыбек Тугел, работа центра будет способствовать формированию принципов честности, добропорядочности, продвижению ценностей национальной культуры и духовности. Также с помощью деятелей культуры станет возможным продвижение идеологии добропорядочности и формирование антикоррупционной культуры. 

Ерик Абитов 

Фото из открытых источников

Семей 

09.03.2021
12

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