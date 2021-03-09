В Семее в университете Шакарима открылся центр «Парасат жолы».

Это новый проект, реализуемый во всех городских и районных библиотеках Восточно-Казахстанской области. В торжественном открытии центра в университете принял участие руководитель республиканского центра «Парасат жолы», писатель, общественный деятель Садыбек Тугел, а также руководство областной антикоррупционной службы.

– Центр станет диалоговой площадкой по продвижению идеологии добропорядочности и бесценного наследия Абая и Шакарима по нравственному, духовному воспитанию молодёжи, – отметил советник ректора вуза Берікхан Иісбекұлы. – Также это будет место встречи молодёжи с общественными и государственными деятелями, творческой и научной интеллигенцией.

Как подчеркнул Садыбек Тугел, работа центра будет способствовать формированию принципов честности, добропорядочности, продвижению ценностей национальной культуры и духовности. Также с помощью деятелей культуры станет возможным продвижение идеологии добропорядочности и формирование антикоррупционной культуры.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Семей