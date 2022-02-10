«Нельзя снять халат и перестать быть доктором, прийти домой и забыть про клятву Гиппократа. Медицина – это образ жизни», – так считает врач-реаниматолог Центра медицины катастроф по Восточно-Казахстанской области Андрей Злобин.

Герой нашего повествования работает в сфере медицины 13 лет. Сначала он трудился врачом в отделении реанимации одной из больниц Усть-Каменогорска, а три года назад перешёл на службу в областной Центр медицины катастроф.

В прошлом году Андрей Злобин стал победителем республиканского конкурса в номинации «Лучший врач МЧС РК 2021 года».

– Расскажите, почему Вы выбрали эту непростую профессию?

– Моя жизнь с детства связана с медициной. Мама работала медсестрой. Я ходил за ней по пятам – помогал. Любил читать специальную литературу, всегда был любопытен и после школы недолго думал, какую профессию выберу. Кстати, мои брат и жена тоже медики. Практически все друзья связаны с врачебным делом.

– Чем ваша служба отличается от обычной медицинской помощи?

– Врач медицины катастроф на границе очага чрезвычайной ситуации принимает руководство всеми медицинскими силами, обеспечивая безопасность, в том числе персонала бригад. Медицинскую помощь приходится оказывать в сложных, опасных, экстремальных условиях, даже делать мини-операции.

– Позволяют ли возможности Центра медицины катастроф проводить мини-операции пострадавшим при ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях?

– Да. Кстати, в этом году филиал получил современный реанимобиль. Врачи в пути следования могут оказывать, по сути, такую же помощь, что и в стационаре. Внутри реанимобиля есть всё необходимое оборудование, освещение и условия для этого.

– Кто чаще всего нуждается в такой медицинской помощи?

– Всё зависит от сезонности. С наступлением летнего периода оказываем помощь пострадавшим на водоёмах, при дорожно-транспортных происшествиях, в зимний период – тем, кто пострадал от угарного газа, попал в снежный занос, весной и осенью – пострадавшим при пожарах.

– Какие эпизоды по спасению людей остались в памяти?

– Аварийная посадка самолёта санавиации. Зима, много снега… по посадочному полю пришлось пробираться сквозь сугробы. Надо было нести медицинское оборудование, лекарства, шины. Находившихся на борту самолёта пилотов и врачей санавиации с травмами мы осмотрели, оказали первую помощь и помогли транспортировать.

Также в моё дежурство проводилась эвакуация на вертолёте из труднодоступной местности и была оказана оперативная врачебная помощь мужчине со сложным переломом ноги. Он получил травму в горах, несколько дней был обездвижен, принимал большое количество обезболивающих препаратов, организм был обезвожен. Нужно было действовать максимально оперативно.

– От чего зависит успех оказания первой помощи?

– Уже говорил об оперативности. Всем известно о существовании «золотого часа» – времени, когда здоровье попавшего в критическое положение человека балансирует на грани жизни и смерти, и когда пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь. Именно в течение часа после несчастного случая оказание медицинской помощи наиболее эффективно и позволяет минимизировать развитие опасных осложнений.

– В прошлом году Вы стали победителем республиканского конкурса среди врачей Центра медицины катастроф. Расскажите об эмоциях, которые испытали.

– Любая победа приятна, с другой стороны – это ответственность. Это доверие, которое нужно оправдывать каждый день. Нельзя снять халат и перестать быть доктором, прийти домой и забыть про клятву Гиппократа. Медицина – это образ жизни! Бывает, мне звонят родные и друзья и консультируются по разным вопросам. Для меня не составляет труда съездить к кому-то и помочь независимо от времени суток.

– Чем увлекаетесь в свободное время?

– Люблю прогулки, туризм, плавание, стараюсь путешествовать, активно проводить выходные. Обожаю фотографировать природу. Многие говорят, что у меня неплохо получается.

– Без чего Вы не можете обойтись ни дня?

– Без хорошего настроения и улыбки. Я очень позитивный человек. Считаю, что нужно радоваться каждому дню и наслаждаться мгновением.

Татьяна Кравченко

Фото из архива Андрея Злобина