Медаль, ещё медаль!

Уже три награды разного достоинства завоевали восточноказахстанские спортсмены клуба «Altay Athletics» на юбилейном XXV чемпионате Азии по лёгкой атлетике, который стартовал 12 июля в Бангкоке (Таиланд).

Первым медалистом сборной Казахстана стал Кимутай Шедрак Коеч. Спортсмен занял второе место в беге на 10000 метров и с результатом 29:31:63 получил заслуженное «серебро». К слову, этот забег принёс в его копилку ещё и личный рекорд. Первым на финише был японец Рен Тазава, замкнул тройку индиец Абхишек Пал.

Ещё две награды принесли сборной Казахстана соревнования по прыжкам в высоту. Здесь блистательно выступили прыгуньи клуба «Altay Athletics» Кристина Овчинникова и Елизавета Матвеева – примечательно, что спортсменки показали одинаковый результат – 1,86 метра. Как итог, у Кристины золотая медаль, а у Елизаветы – серебряная.

Спортсменов нашей сборной в своём официальном аккаунте в социальной сети Instagram поздравила олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Она поблагодарила атлетов за подаренные эмоции и прекрасные результаты и пожелала дальнейших успехов и побед.

Напомним, XXV чемпионат Азии по лёгкой атлетике продлится до 16 июля, в состав сборной Казахстана вошли 14 спортсменов.

Мария Симонова