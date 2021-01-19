Матчи без интриги

Стартовали игры третьего тура 29-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги.

Лидер турнирной таблицы усть-каменогорский «Алтай» встречался с «Ару-Астаной» и «Куанышем». В свою очередь, волейболистки «Алтая-2» играли против «Алматы» и «Куаныша». Интриги или апсетов не было: одна наша команда выиграла два матча, а другая дважды проиграла.

«Алтай-2» не смог ничего противопоставить соперницам в обеих играх, потерпев поражения от «Куаныша» – 0:3 (15:25, 20:25, 17:25) и «Алматы» – 0:3 (15:25, 20:25, 20:25). Оба матча были не совсем разгромными, но и сказать, что проигрыши были в близкой конкурентной борьбе, тоже нельзя.

В то же время «Алтай» (не так уверенно, как ждали от команды, идущей на первом месте) переиграл «Ару-Астану» – 3:0 (25:9, 25:14, 25:10). А после усть-каменогорские спортсменки «наказали» переигравших ранее наших младших волейболисток «Куаныша» – 3:0 (25:22, 25:22, 25:18). «Алтай» продолжает лидировать, не проигрывая ни в одной из проведённых игр.

Тем временем их главные конкурентки – «Жетысу» – провели три матча. «Алматы», «Ару-Астана» и «Иртыш-Казхром» потерпели поражения от восьмикратных чемпионок страны. Напомним, команда «Жетысу» не смогла принять участие во втором туре чемпионата, пропустив из-за коронавирусного карантина семь игр.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников