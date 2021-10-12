Мастерство везде в почёте

Лучшего по профессии выбрали среди студентов Глубоковского аграрного колледжа.

В Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что агропромышленный сектор должен стать одной из ключевых точек роста национальной экономики. Для этого нужны, прежде всего, квалифицированные специалисты.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Глубоковского аграрного колледжа Нины Хилькевич, в их учебном заведении конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно. Подобные состязания позволяют определить, насколько будущие специалисты готовы к самостоятельной профессиональной деятельности.

За звание лучшего в конкурсе боролись 11 студентов второго и третьего курсов, которые в будущем станут трактористами, техниками-механиками, мастерами по ремонту сельскохозяйственной техники.

Конкурсанты продемонстрировали свои знания и навыки в теоретическом и практическом турах. На первом этапе будущие аграрии прошли тестирование по предметам спеццикла. Во втором туре они должны были выполнить такие практические задания, как уборка зерновых культур способом прямого комбайнирования, вспашка прямой борозды, проезд на тракторе с прицепом в условные ворота и так далее.

Для студентов это своего рода пробный экзамен, так как вскоре многим из них предстоит сдавать настоящий и получить «путёвку в жизнь». Поэтому волнение будущих аграриев на этом фоне выглядело вполне естественным.

– То, что у ребят хорошие знания, ни у кого не вызывает сомнений, ведь их наставники – люди опытные. Многие из них сами окончили этот колледж, заочно получили высшее образование и вернулись сюда мастерами производственного обучения, – отмечает и. о. заместителя директора по учебно-производственной работе Сандыгаш Бекенова.

Что примечательно, профессии, связанные с сельским хозяйством, всё чаще выбирают и девушки. Пока на поле соревновались юноши, здесь же ознакомительную практику с техникой проходила студентка второго курса Алина Антонова. В этом году заканчивают обучение по специальности «Техник-механик» Анна Изотова и Дарья Стрелкова. К слову, Дашу, при условии окончания вуза, администрация колледжа намерена пригласить на работу в качестве преподавателя специальности «Фермерское хозяйство».

– Сегодня студенты проявляют повышенный интерес к профессии техника-механика, потому что на рынке труда она является одной из самых востребованных и хорошо оплачиваемых, – комментирует Нина Хилькевич. – В этом году из колледжа выпускаются 82 человека, из них 54 – будущие рабочие и специалисты среднего звена, которые могут обслуживать сельскохозяйственную технику и управлять любыми самоходными машинами.

Для этого в аграрном колледже созданы все условия: учебное хозяйство (самое крупное среди учебных заведений ТиПО области), необходимая сельскохозяйственная техника, высококвалифицированные педагоги.

Педагоги отмечают, что в последнее время приток молодых кадров в сельское хозяйство заметно увеличился. В том числе благодаря сельхозпредприятиям Глубоковского района, которые стараются организовать для студентов агроколледжа необходимую практику, материально поощряют их.

Ребята под руководством мастеров производственного обучения принимают участие в различных конкурсах профессионального мастерства и занимают призовые места. К примеру, в этом году воспитанник мастера А. А. Пчельникова Александр Беляев принял участие в международном конкурсе мастерства «Слесарное дело», где занял третье место, а в региональном конкурсе «Лучший механизатор» – второе место. За участие в них молодой человек получил не только достойное материальное вознаграждение, но и отдельную комнату в общежитии колледжа.

Говоря о достижениях, нельзя не затронуть тему перспективного развития. В этом году на базе Глубоковского аграрного колледжа формируется ресурсный центр. Это значит, что здесь будут проводиться курсы повышения квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, обучающие семинары, практикумы, лектории.

– Со следующего года в перечне рабочих профессий нашего колледжа появится новая специальность – «Мехатроник», – говорит Нина Хилькевич. – Работа мехатроника связана с эксплуатацией машин и оборудования, которые оснащены компьютеризированным управлением. Руководством учебного заведения уже подана заявка на приобретение необходимого для учебного процесса оборудования.

Пока мы вели разговор о перспективах колледжа, члены жюри подвели итоги конкурса. По их решению, первого и второго места удостоились Тамерлан Асхатов и Андрей Тузиков, третьего – Александра Литвинова.

Победители были награждены грамотами и денежными призами, а также памятными подарками от имени акима района.

Впереди их ждёт отбор на областные соревнования. Остальные участники конкурса получили небольшие денежные поощрения.

Бахыт Сарсембаева

Фото Глубоковского аграрного колледжа

Глубоковский район